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«Какой дебил, идиот принимал это решение?» Карпин — о матче против ЦСКА

сегодня, 16:49
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что матч 17-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2) не следовало проводить.

Победа ЦСКА — это просто везение? Конечно. У кого залетело, получилось, отскочило к кому‑то — вот и все. Какой футбол здесь?

Какой дебил, идиот принимал это решение, чтобы видеть это действо? Назову это действом, не как Галактионов, хотя лучше употребить то же слово, что и Галактионов. Что они делают? Футбол убивают? И так России футбол не особо, мягко говоря. Тот, кто принимал это решение, что сделали? Хорошо кому‑то сделали? Понравилась вам игра?

Это не футбол. Кому это нужно было? Кто принимал решение? Как назвать этого человека?

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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
сегодня в 18:11
Тот же 56, который и надумал в самые летние месяцы, благоприятные для футбола заканчивать сезон.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 18:01
Конечно я рад победе ЦСКА. Но ЦСКАне виноват в этом. Были матчи в еще худших условиях. Я не против если бы перенесли но если не перенесли то играй
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
сегодня в 17:57
Виноватые есть всегда. Даже радость победивших над побежденными даёт основание так говорить. Я уж не говорю про функционера, который держит паузу и молчит, но аккуратно складывает очки команды в шкатулку пританцовывая Хава нагилу).
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 17:44
Никому не нравится играть в таких условиях но это Россия. Это был ни первый и ни последний такой матч. Победившие не виноваты в том что был снег
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 17:39
Это Россия, Валера! Ты же не вчера родился)))
ABir
ABir
сегодня в 17:33
Играть в таких условиях конечно было тяжело обоим коллективам, но если бы выиграл Ростов, высказывания Карпина не были бы столь категоричными
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:31

Чуть по другому...)
memphis
memphis
сегодня в 17:21
Слишком много правды от тренеров, но эффекта не будет... Печально
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 17:13
Поддерживаю!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:06
Карпин озвучил мнение большинства болел. Естественно кроме победивших.
v8sv945tx88z
v8sv945tx88z
сегодня в 17:05
Здесь Валера прав, полностью поддерживаю
112910415
112910415
сегодня в 17:04
в целом, прав
но будет наказан
Последний пост аналитика
Последний пост аналитика
сегодня в 16:59
Абсолютно согласен с Карпиным. Если кто-то скажет, что условия были одинаковые для всех, то и в лесу можно играть тогда, условия будут тоже одинаковыми для всех, на болоте можно играть, пару игроков утонет в трясине, а остальные зато точно в одинаковых условиях сыграют.

Хотя тут, очевидно, вопросы опять к руководству РПЛ, хотя, если они использование красного мяча даже предусмотреть не могут, а заставить игроков ползать по сугробам им легче, чем календарь подвинуть, то тут и вопросы нет смысла задавать, ему просто плевать.
Capral
Capral
сегодня в 16:55
Валера в своем репертуаре- как был жлобом, так и остался. Но по факту, конечно прав.
Гость
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