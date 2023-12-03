«Какой дебил, идиот принимал это решение?» Карпин — о матче против ЦСКА

Главный тренер «Ростова» считает, что матч 17-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2) не следовало проводить.

Победа ЦСКА — это просто везение? Конечно. У кого залетело, получилось, отскочило к кому‑то — вот и все. Какой футбол здесь?

Какой дебил, идиот принимал это решение, чтобы видеть это действо? Назову это действом, не как Галактионов, хотя лучше употребить то же слово, что и Галактионов. Что они делают? Футбол убивают? И так России футбол не особо, мягко говоря. Тот, кто принимал это решение, что сделали? Хорошо кому‑то сделали? Понравилась вам игра?

Это не футбол. Кому это нужно было? Кто принимал решение? Как назвать этого человека?