Тикнизян знал, что за его игрой за сборную Армении наблюдают скауты

Защитник «Локомотива» и сборной Армении сообщил, что знал о том, что на матчах сборной Армении присутствовали скауты.

Был очень расстроен в первый день после автогола, но не было времени, чтобы впадать в драму. Близилась игра с Хорватией — знал, что там будут скауты, наши болельщики. Не мог подвести ни себя, ни людей. Перевернул страницу с автоголом и не думаю об этом, уже забыл.

Скауты приехали. Это даёт концентрацию, чтобы не ошибаться и не допускать глупых ошибок. Нужно стараться держать ту планку, которую я задал в начале года. Но лично со скаутами я не пересекался.