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Тикнизян знал, что за его игрой за сборную Армении наблюдают скауты

сегодня, 10:57

Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян сообщил, что знал о том, что на матчах сборной Армении присутствовали скауты.

Был очень расстроен в первый день после автогола, но не было времени, чтобы впадать в драму. Близилась игра с Хорватией — знал, что там будут скауты, наши болельщики. Не мог подвести ни себя, ни людей. Перевернул страницу с автоголом и не думаю об этом, уже забыл.

Скауты приехали. Это даёт концентрацию, чтобы не ошибаться и не допускать глупых ошибок. Нужно стараться держать ту планку, которую я задал в начале года. Но лично со скаутами я не пересекался.

Ранее сообщалось, что Тикнизяном интересуются итальянские клубы.

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ПОЧЕМУ МНЕ НЕПОНЯТНО КАК НАЧИСЛИЛИ ОЧКИ ЗА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ БЫЛО 1911 а полсе ИГР Манч.СИТИ. - ТОТЕН. 2.36Х350 и Ливер. -Фулхем 3.13 Х395 СТАЛО 2737!!!????КАК ВЫ НАЧИСЛЯЕТЕ????ИЛИ Я НЕ ТАК СЧИТАЮ!? ДОЛЖНО БЫТЬ 3977? РАЗЪЯСНИТЕ!!!!!
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