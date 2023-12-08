Бывший тренер «Ростова» возглавил «Акрон»

Пресс-служба «Акрона» объявила о назначении Заура Тедеева на должность главного тренера клуба.
Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов рассказал:
Мы рассматривали несколько кандидатур. Заурбек Эдуардович был одним из первых тренеров, с которым мы обсудили сотрудничество. Нам важна преемственность стиля игры команды. Немаловажным фактором стал солидный управленческий опыт тренера в детском футболе и его умение работать над развитием молодых игроков. Наш клуб обладает необходимой ресурсной базой для решения задачи выхода в РПЛ и будет стремиться к её выполнению весной.