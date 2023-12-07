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Штейнбрехер покинет должность главного тренера «Енисея»

сегодня, 17:46

Главный тренер ФК «Енисей» Эдуард Штейнбрехер и спортивный директор Анзор Саная покинут свои должности. Об этом сообщает пресс-служба красноярского клуба.

Директор ФК «Енисей» Дмитрий Федосеев заявил:

Безусловно, это тяжелое решение. Люди давно работают в клубе, еще и играли за команду. Однако итоги первой половины сезона были признаны неудовлетворительными и самое главное, что тенденции к улучшению нет. Я хочу от себя лично и от ФК «Енисей» поблагодарить Эдуарда Генриховича и Анзора Зурабовича за их труд, пожелать успехов и побед в будущем. Надеюсь, что сердцем они останутся с «Енисеем».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:02
Витя!
Переведи пожалуйста на русский фамилию футбольного страдальца?
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:01
Посмотрим как скажется на игре команды смена руководства.
Гость
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