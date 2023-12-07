Штейнбрехер покинет должность главного тренера «Енисея»

Главный тренер ФК «Енисей» Эдуард Штейнбрехер и спортивный директор Анзор Саная покинут свои должности. Об этом сообщает пресс-служба красноярского клуба.
Директор ФК «Енисей» Дмитрий Федосеев заявил:
Безусловно, это тяжелое решение. Люди давно работают в клубе, еще и играли за команду. Однако итоги первой половины сезона были признаны неудовлетворительными и самое главное, что тенденции к улучшению нет. Я хочу от себя лично и от ФК «Енисей» поблагодарить Эдуарда Генриховича и Анзора Зурабовича за их труд, пожелать успехов и побед в будущем. Надеюсь, что сердцем они останутся с «Енисеем».
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