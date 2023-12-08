Рибалта покинул московский аэропорт в сопровождении сотрудника «Спартака»

Сегодня ночью в Москву прилетел испанский специалист Хавьер Рибалта. Он заявил, что приехал в отпуск. Ранее сообщалось, что Рибалта займёт должность спортивного директора в «Спартаке». В аэропорту испанца встретил сотрудник службы безопасности московского клуба, ранее он же сопровождал главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля на заседание КДК РФС в четверг.
Рибалта был скаутом в «Торино» и «Милане». Исполнял обязанности главного скаута в «Новаре», «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед». Также 43-летний испанец был управляющим директором «Пармы» и спортивным директором «Зенита» и «Марселя». С октября 2023 года Рибалта находится без работы.
Опыты продолжаются...
Может реально лучше позвать Черчесова...
А то эти импортные ребята и не скрывают что они сюда не работать приезжают...а в отпуск..
Опыты продолжаются...
Может реально лучше позвать Черчесова...
А то эти импортные ребята и не скрывают что они сюда не работать приезжают...а в отпуск..