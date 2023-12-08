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Рибалта покинул московский аэропорт в сопровождении сотрудника «Спартака»

сегодня, 11:05

Сегодня ночью в Москву прилетел испанский специалист Хавьер Рибалта. Он заявил, что приехал в отпуск. Ранее сообщалось, что Рибалта займёт должность спортивного директора в «Спартаке». В аэропорту испанца встретил сотрудник службы безопасности московского клуба, ранее он же сопровождал главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля на заседание КДК РФС в четверг.

Рибалта был скаутом в «Торино» и «Милане». Исполнял обязанности главного скаута в «Новаре», «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед». Также 43-летний испанец был управляющим директором «Пармы» и спортивным директором «Зенита» и «Марселя». С октября 2023 года Рибалта находится без работы.

Рибалта покинул московский аэропорт в сопровождении сотрудника «Спартака»

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ DraKoshka (раскрыть)
сегодня в 13:26
Междустрочье в зачет!)+++!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 13:25
Полностью согласен с Вами, но мои "оптимистические" посты по простой причине - мы ничего не можем сделать, изменить в этом плане...
Дополню лишь, что "приезжают в отпуск"..., очень хорошо оплачиваемый.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 12:47
Черчесов сменит Семака когда надо будет в еврокубках доказывать, а не в тепличных условиях
DraKoshka
DraKoshka ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 12:44
Потому что Ваше описание у меня ассоциировалось именно с тем лысым и могучим добрым молодцем!)) Но я не претендую на степень знатока физиономии "нашего парня", поэтому не судите строго!))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 12:30
Итальянский период Ваноли-Каттани....Испанский период Абаскаль-Рибалта...и т.д.
Опыты продолжаются...
Может реально лучше позвать Черчесова...
А то эти импортные ребята и не скрывают что они сюда не работать приезжают...а в отпуск..
Шуnя771
Шуnя771 ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 12:23
Спасибо.
Отличное фото.
Шуnя771
Шуnя771 ответ DraKoshka (раскрыть)
сегодня в 11:58
Почему Вы решили, что я не знаю сотрудника СБ КБ?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:57
В общем только в Спартаке еще не побывал...)))))))
DraKoshka
DraKoshka ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 11:53
Рибалта идёт сзади, а в клетчатой рубашке - сотрудник СБ))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 11:37
Одним словом "Матёрый волчара")
По физиономии видно - наш парень, КБ!)
Валерыч
Валерыч
сегодня в 11:35
Отличная кандидатура! Это матёрый специалист, хорошо разбирающийся в футбольном мировом рынке, уж, всякий-то шлак брать не будет.
112910415
112910415
сегодня в 11:17
каникулы-то с двойным дном
aw4m982patzc
aw4m982patzc
сегодня в 11:16
Похоже у нас свои специалисты закончились
Гость
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