Рибалта покинул московский аэропорт в сопровождении сотрудника «Спартака»

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сегодня, 11:05

Сегодня ночью в Москву прилетел испанский специалист . Он заявил, что приехал в отпуск. Ранее сообщалось, что Рибалта займёт должность спортивного директора в «Спартаке». В аэропорту испанца встретил сотрудник службы безопасности московского клуба, ранее он же сопровождал главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля на заседание КДК РФС в четверг.

Рибалта был скаутом в «Торино» и «Милане». Исполнял обязанности главного скаута в «Новаре», «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед». Также 43-летний испанец был управляющим директором «Пармы» и спортивным директором «Зенита» и «Марселя». С октября 2023 года Рибалта находится без работы.