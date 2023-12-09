«Зенит» сделал предложение по защитнику «Сан-Паулу»

1702103178

вчера, 09:26

«Зенит» хочет приобрести защитника «Сан-Паулу» . «Сине-бело-голубые» сделали предложение по игроку в размере 18 миллионов евро. Однако «Сан-Паулу» отклонил его, так как не намерен продавать Беральдо дешевле чем за 20 миллионов евро.

Бразильцы намерены продать 20-летнего защитника до конца года, чтобы наладить финансовую ситуацию в клубе. Сообщается, что «Лестер» готовит предложение в размере 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Беральдо сыграл 48 матчей, отметился голом и получил 11 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется игроками «Коринтианса».