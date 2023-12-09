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«Зенит» сделал предложение по защитнику «Сан-Паулу»

вчера, 09:26

«Зенит» хочет приобрести защитника «Сан-Паулу» Лукаса Беральдо. «Сине-бело-голубые» сделали предложение по игроку в размере 18 миллионов евро. Однако «Сан-Паулу» отклонил его, так как не намерен продавать Беральдо дешевле чем за 20 миллионов евро.

Бразильцы намерены продать 20-летнего защитника до конца года, чтобы наладить финансовую ситуацию в клубе. Сообщается, что «Лестер» готовит предложение в размере 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Беральдо сыграл 48 матчей, отметился голом и получил 11 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется игроками «Коринтианса».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:36
обязательно брать всех !
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:45
А перебор с легионерами не пугает?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:45
Что там издеваются над парнем..."В текущем сезоне Беральдо сыграл 48 матчей"...
Пора...пора отдохнуть...и перейти в Лигу где не будет 48 матчей только в текущем сезоне....соответственно с повышением часовой тарифной ставки...процентов на 300-400....
Добро Пожаловать Лукас Лопес Бералдо !!!!!!
pt4ds8gdvws5
pt4ds8gdvws5
вчера в 11:36
Беральдо является молодым и перспективным защитником, который может помочь «Зениту» улучшить игру в обороне и добиться больших успехов в российских футбольных соревнованиях.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 10:08
18 лямов за 20 летку ноунейма? да еще и защитника? Зенит окончательно 93улся...
drug01
drug01
вчера в 09:41
Зенит тащит всё бразильцев! Видно Семаку трудно....
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:39
Лучше бы Газпром и Лукойл тратили деньги на массовый спорт.
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:37
И снова тратятся народные деньги.
shlomo
shlomo
вчера в 09:34
Похоже селекционеры уже плотно протоптали тропинку к Бразилам....
Вещий
Вещий
вчера в 09:31
Защитник для Зени лишним не будет... посмотрим на него в игре.
Гость
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