«Зенит» сделал предложение по защитнику «Сан-Паулу»

«Зенит» хочет приобрести защитника «Сан-Паулу» Лукаса Беральдо. «Сине-бело-голубые» сделали предложение по игроку в размере 18 миллионов евро. Однако «Сан-Паулу» отклонил его, так как не намерен продавать Беральдо дешевле чем за 20 миллионов евро.
Бразильцы намерены продать 20-летнего защитника до конца года, чтобы наладить финансовую ситуацию в клубе. Сообщается, что «Лестер» готовит предложение в размере 20 миллионов евро.
В текущем сезоне Беральдо сыграл 48 матчей, отметился голом и получил 11 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 6 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется игроками «Коринтианса».
Пора...пора отдохнуть...и перейти в Лигу где не будет 48 матчей только в текущем сезоне....соответственно с повышением часовой тарифной ставки...процентов на 300-400....
Добро Пожаловать Лукас Лопес Бералдо !!!!!!
Пора...пора отдохнуть...и перейти в Лигу где не будет 48 матчей только в текущем сезоне....соответственно с повышением часовой тарифной ставки...процентов на 300-400....
Добро Пожаловать Лукас Лопес Бералдо !!!!!!