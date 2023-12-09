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Кади недоволен игровым временем в «Краснодаре»

вчера, 11:02

Футбольный агент Хелсио Алиск, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кади, высказался о будущем своего клиента.

Игровое время Кади – проблема. К сожалению, пока он играет не так часто, как хотелось бы. Если так это и продолжится, то буду разговаривать с руководством «Краснодара».

Кади выступает за «быков» с зимы 2023 года. Его контракт заканчивается летом 2026 года. В текущем сезоне 27-летний бразилец провёл 21 матч (828 минут), забил 4 мяча, отметился результативной передачей и получил 5 жёлтых карточек.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:26
бразильцев собирают в другой команде !
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 13:55
Агент Кади поступает немного неправильно. Надо было сначала поговорить с руководством, а потом уже выносить ссор из избы в прессу. Кади в принципе слишком эмоциональный, темпераментный, вспыльчивый, а тут еще и агент суету наводит. С другой стороны, На флангах сильнее чем Кади (до травмы) мало кто есть. Но после травмы Кади не набрал еще нужную форму. До и после - заметно два разных игрока
fu6fj5s82vbz
fu6fj5s82vbz
вчера в 13:42
Возможно тренер «Краснодара» считает, что, Кади играет недостаточно хорошо, чтобы регулярно получать игровое время.
j8ggzsmc4h67
j8ggzsmc4h67
вчера в 12:56
Тренироваться надо лучше, а не гундеть
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:37
Хороший запасной тоже нужен.
shlomo
shlomo
вчера в 11:42
Тренеру виднее кто достоин выступать в основе.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:28
Не разговаривать надо, а усиленно трудится на тренировках , тем более Краснодар сейчас на ходу и в состав попасть не так то просто.
Гость
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