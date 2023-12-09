Кади недоволен игровым временем в «Краснодаре»

Футбольный агент Хелсио Алиск, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кади, высказался о будущем своего клиента.
Игровое время Кади – проблема. К сожалению, пока он играет не так часто, как хотелось бы. Если так это и продолжится, то буду разговаривать с руководством «Краснодара».
Кади выступает за «быков» с зимы 2023 года. Его контракт заканчивается летом 2026 года. В текущем сезоне 27-летний бразилец провёл 21 матч (828 минут), забил 4 мяча, отметился результативной передачей и получил 5 жёлтых карточек.