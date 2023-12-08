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В клубе «Интернасьонал» прокомментировали возможный трансфер Клаудиньо

сегодня, 16:19

Глава селекционного отдела клуба «Интернасьонал» Дейв Бандейра высказался о возможной покупке хавбека «Зенита» Клаудиньо. Ранее кандидат в президенты команды Роберто Мело пообещал приобрести игрока.

Возможный трансфер Клаудиньо? Нам нечего об этом сказать.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:17
А зачем Клаудиньо покидать кормушку, где кормят вдоволь и поят до горла...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:02, ред.
Стоимость Клаудиньо на сегодня 20 млн евро....
Самая дорогая покупка за 115 лет существования Интернационаля 9 млн евро...
Или они опять 3 поколения воспитанников Зениту пообещают???
deznnaddn2tj
deznnaddn2tj
сегодня в 16:55
Такая истеричка никому не нужна
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 16:42
Пусть за Зенит гоняет,итак уже играть некому!
Гость
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