В клубе «Интернасьонал» прокомментировали возможный трансфер Клаудиньо

Глава селекционного отдела клуба «Интернасьонал» Дейв Бандейра высказался о возможной покупке хавбека «Зенита» . Ранее кандидат в президенты команды Роберто Мело пообещал приобрести игрока.

Возможный трансфер Клаудиньо? Нам нечего об этом сказать.