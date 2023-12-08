В клубе «Интернасьонал» прокомментировали возможный трансфер Клаудиньо

Глава селекционного отдела клуба «Интернасьонал» Дейв Бандейра высказался о возможной покупке хавбека «Зенита» Клаудиньо. Ранее кандидат в президенты команды Роберто Мело пообещал приобрести игрока.
Возможный трансфер Клаудиньо? Нам нечего об этом сказать.
Самая дорогая покупка за 115 лет существования Интернационаля 9 млн евро...
Или они опять 3 поколения воспитанников Зениту пообещают???
Самая дорогая покупка за 115 лет существования Интернационаля 9 млн евро...
Или они опять 3 поколения воспитанников Зениту пообещают???