Салах забил 200-й гол за «Ливерпуль» и 150-й мяч в АПЛ

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вчера, 18:09

Нападающий «Ливерпуля» забил гол в матче 16-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:1).

Для египтянина забитый мяч стал 200-м в составе мерсисайдского клуба. Также игрок записал на свой счёт 150-й гол в Английской Премьер-Лиге.