Салах забил 200-й гол за «Ливерпуль» и 150-й мяч в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол в матче 16-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:1).
Для египтянина забитый мяч стал 200-м в составе мерсисайдского клуба. Также игрок записал на свой счёт 150-й гол в Английской Премьер-Лиге.
|Кристал Пэлас1 : 2Ливерпуль
|Матч завершен
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол в матче 16-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:1).
Для египтянина забитый мяч стал 200-м в составе мерсисайдского клуба. Также игрок записал на свой счёт 150-й гол в Английской Премьер-Лиге.
очень хорошо , что не ушел летом к саудитам, много пользы приносит команде
Новых рекордов вместе с красными!
очень хорошо , что не ушел летом к саудитам, много пользы приносит команде
Новых рекордов вместе с красными!
PS А Для Салаха возможно это последний сезон за Ливерпуль свое имя он вписал в историю красных....... выиграв все возможные трофеи.
PS А Для Салаха возможно это последний сезон за Ливерпуль свое имя он вписал в историю красных....... выиграв все возможные трофеи.