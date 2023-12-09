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ГлавнаяНовостиРекордыАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Салах забил 200-й гол за «Ливерпуль» и 150-й мяч в АПЛ

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Все комментарии
r2ejydqz64km
r2ejydqz64km
вчера в 19:57
Дорогой Мохамед Салах, поздравляю тебя с достижением 200 голов в составе “Ливерпуля”! Ты стал примером для многих спортсменов, показывая, что труд и упорство могут привести к великим результатам. Твои 150 голов в АПЛ - это настоящий успех, который вдохновляет других игроков. Желаю тебе не останавливаться на достигнутом и продолжать радовать нас своей великолепной игрой!
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 19:44
Салах играл за разные команды , но только в Ливерпуле он стал великим игроком , настоящая легенда Ливерпуля.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 19:33
Кто бы мог подумать, что Салах сможет забить столько голов за красных. Уникальный игрок!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:26
Салах к повышению уже готов !
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:15
Пора ему ехать в Саудовскую Аравию.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:05
Мохамеду РЕСПЕКТ!
очень хорошо , что не ушел летом к саудитам, много пользы приносит команде
Новых рекордов вместе с красными!
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:35
Красивый может получится прощание с АПЛ для него.
DXTK
DXTK
вчера в 18:16, ред.
Хорошая стата у Салаха 200 голов юбилей так сказать, а 150 голов в лиге если не ошибаюсь сравнялся с другой легендой Ливерпуля Майкл Оуэном у того тоже 150 голов в лиге (да все же если бы Оуэн не покинул Ливерпуль и не травмировался так бы часто, уверен у него стата была бы по лучше в районе 200 точно.)........... и это ТОП 10 лучших бомбардиров......у Робби Фаулера 163........... пока он лучший бомбардир красных в истории АПЛ.........и 8 место.

PS А Для Салаха возможно это последний сезон за Ливерпуль свое имя он вписал в историю красных....... выиграв все возможные трофеи.
Гость
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