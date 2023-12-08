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Хименес побил рекорд Луиса Суареса в чемпионате Нидерландов

вчера, 21:47

Нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес забил 31 гол в календарном году в Эредивизие, отметившись в матче с «Волендамом» (3:1).

Мексиканец превзошёл рекорд Луиса Суареса, который в 2009 году записал на свой счёт 30 мячей в составе «Аякса».

Абсолютный рекорд по голам в чемпионате Нидерландов за календарный год принадлежит Кору ван дер Гейпу, у которого было 37 голов в 1960 году.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:15
В прошлом, чемпионском для Фейеноорда сезоне, мексиканец забил 15 мячей, в этом сезоне Сантьяго уже превзошел своё прошлогоднее достижение и забил уже 18 мячей к 15 туру.
Эрадивизия конечно же не гарантирует того, что их бомбардиры продолжат много забивать перейдя в топ чемпионаты, но интерес к Хименесу уже имееют несколько крупных клубов из АПЛ! Поглядим куда отправится Сантьяго летом, думаю эио его последний сезон в Эрадивизии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:24
Да, только Суарес смог себя проявить позднее в сильных чемпионатах, а так, зачастую эти самые бомбардиры из голландского чемпа перейдя в более сильные страны сдуваются
Вещий
Вещий
вчера в 21:52
Ну до кусаки ему еще играть и играть... это только пока один раз обошел...
Гость
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