Хименес побил рекорд Луиса Суареса в чемпионате Нидерландов

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вчера, 21:47

Нападающий «Фейеноорда» забил 31 гол в календарном году в Эредивизие, отметившись в матче с «Волендамом» (3:1).

Мексиканец превзошёл рекорд , который в 2009 году записал на свой счёт 30 мячей в составе «Аякса».

Абсолютный рекорд по голам в чемпионате Нидерландов за календарный год принадлежит Кору ван дер Гейпу, у которого было 37 голов в 1960 году.