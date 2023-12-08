Хименес побил рекорд Луиса Суареса в чемпионате Нидерландов

Нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес забил 31 гол в календарном году в Эредивизие, отметившись в матче с «Волендамом» (3:1).
Мексиканец превзошёл рекорд Луиса Суареса, который в 2009 году записал на свой счёт 30 мячей в составе «Аякса».
Абсолютный рекорд по голам в чемпионате Нидерландов за календарный год принадлежит Кору ван дер Гейпу, у которого было 37 голов в 1960 году.
Эрадивизия конечно же не гарантирует того, что их бомбардиры продолжат много забивать перейдя в топ чемпионаты, но интерес к Хименесу уже имееют несколько крупных клубов из АПЛ! Поглядим куда отправится Сантьяго летом, думаю эио его последний сезон в Эрадивизии
Эрадивизия конечно же не гарантирует того, что их бомбардиры продолжат много забивать перейдя в топ чемпионаты, но интерес к Хименесу уже имееют несколько крупных клубов из АПЛ! Поглядим куда отправится Сантьяго летом, думаю эио его последний сезон в Эрадивизии