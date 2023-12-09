Беллингем не планирует оперировать плечо

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что полузащитник «сливочных» и сборной Англии Джуд Беллингем не планирует делать операцию на вывихнутом плече.
Беллингем тренируется индивидуально. Он восстанавливается после травмы лодыжки, полученной в игре с «Наполи».
Ему нужно следить за своим плечом. Он должен делать специальную работу, чтобы укрепить его. Но у него не было никаких проблем с игрой, и в этом смысле он будет совершенствоваться с каждым днём.
Не сейчас, нет (на вопрос про операцию на плече). Плечо — это особый сустав. Если его вывихивать снова и снова, то может понадобиться операция. Но сейчас Беллингем чувствует себя лучше.
20-летний англичанин вывихнул плечо в матче Ла Лиги с «Райо Вальекано» 5 ноября, в результате чего пропустил игры с «Брагой» и «Валенсией» на следующей неделе. 26 ноября полузащитник вернулся в строй.
В текущем сезоне Беллингем сыграл 17 матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов, в которых забил 15 мячей и отдал 4 голевых передачи.
Напомним, хавбек завоевал приз Golden Boy.
определённость какая то...!
определённость какая то...!