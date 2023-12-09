Беллингем не планирует оперировать плечо

Главный тренер «Реала» сообщил, что полузащитник «сливочных» и сборной Англии не планирует делать операцию на вывихнутом плече.

Беллингем тренируется индивидуально. Он восстанавливается после травмы лодыжки, полученной в игре с «Наполи».

Ему нужно следить за своим плечом. Он должен делать специальную работу, чтобы укрепить его. Но у него не было никаких проблем с игрой, и в этом смысле он будет совершенствоваться с каждым днём.

Не сейчас, нет (на вопрос про операцию на плече). Плечо — это особый сустав. Если его вывихивать снова и снова, то может понадобиться операция. Но сейчас Беллингем чувствует себя лучше.