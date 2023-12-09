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Беллингем не планирует оперировать плечо

вчера, 12:37

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что полузащитник «сливочных» и сборной Англии Джуд Беллингем не планирует делать операцию на вывихнутом плече.

Беллингем тренируется индивидуально. Он восстанавливается после травмы лодыжки, полученной в игре с «Наполи».

Ему нужно следить за своим плечом. Он должен делать специальную работу, чтобы укрепить его. Но у него не было никаких проблем с игрой, и в этом смысле он будет совершенствоваться с каждым днём.

Не сейчас, нет (на вопрос про операцию на плече). Плечо — это особый сустав. Если его вывихивать снова и снова, то может понадобиться операция. Но сейчас Беллингем чувствует себя лучше.

20-летний англичанин вывихнул плечо в матче Ла Лиги с «Райо Вальекано» 5 ноября, в результате чего пропустил игры с «Брагой» и «Валенсией» на следующей неделе. 26 ноября полузащитник вернулся в строй.

В текущем сезоне Беллингем сыграл 17 матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов, в которых забил 15 мячей и отдал 4 голевых передачи.

Напомним, хавбек завоевал приз Golden Boy.

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Все комментарии
shur
shur ответ idres (раскрыть)
сегодня в 10:31
...молодой ещё и не знает что такое рецедив, и слава Богу, нужна
определённость какая то...!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:22
Не выгодно делать операцию,пусть лучше игрок потом страдает всю жизнь!
112910415
112910415
вчера в 15:11
хорошо бы без операции
idres
idres
вчера в 14:06
Тут палка о двух концах и непонятно какой конец к лучшему приведет.
rqgjgvycuw7w
rqgjgvycuw7w
вчера в 12:39
Лишь бы в будущем не случилось рецедива
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:38
Вот как получит ещё травму, так сразу две и лечить.
Гость
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