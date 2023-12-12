Чемпион Европы 2020 года Кьеллини решил завершить карьеру

Защитник Джорджо Кьеллини принял решение повесить бутсы на гвоздь.
Официальное объявление ожидается позднее.
На счету бывшего игрока сборной Италии 561 матч, в которых он забил 36 голов. Кьеллини 9 раз становился чемпионом Италии, по 5 раз выигрывал Кубок и Суперкубок Италии. В составе национальной команды выигрывал чемпионат Европы 2020 года.
В своей карьере футболист выступал за 4 клуба — «Ливорно», «Фиорентину», «Ювентус» и «Лос-Анджелес».
Ну а так что, очередной топ защитник старой школы Италии, повесил бутсы на гвоздь. удачи тебе Джорджио, будем помнить ..... Говорили, что он в экономике шарит, как раз главбухом в Ювентус, чтобы делать такую отчётность, за которую не снимают очки, а не вот это вот всё.
Пи.Си. А еще его укусил Суарес....:))) .... и сломал Каннаваро перед Евро 2008 на тренировке, потом правда рыдал.
Ну а так что, очередной топ защитник старой школы Италии, повесил бутсы на гвоздь. удачи тебе Джорджио, будем помнить ..... Говорили, что он в экономике шарит, как раз главбухом в Ювентус, чтобы делать такую отчётность, за которую не снимают очки, а не вот это вот всё.
Пи.Си. А еще его укусил Суарес....:))) .... и сломал Каннаваро перед Евро 2008 на тренировке, потом правда рыдал.