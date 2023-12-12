Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБутсы на гвоздь

Чемпион Европы 2020 года Кьеллини решил завершить карьеру

вчера, 14:27

Защитник Джорджо Кьеллини принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Официальное объявление ожидается позднее.

На счету бывшего игрока сборной Италии 561 матч, в которых он забил 36 голов. Кьеллини 9 раз становился чемпионом Италии, по 5 раз выигрывал Кубок и Суперкубок Италии. В составе национальной команды выигрывал чемпионат Европы 2020 года.

В своей карьере футболист выступал за 4 клуба — «Ливорно», «Фиорентину», «Ювентус» и «Лос-Анджелес».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Экс-защитник «Ростова», «Зенита» и «Спартака» Мевля приостановил карьеру
Вчера, 16:22
Гвардиола может завершить карьеру по окончании текущего сезона
07 декабря
Жиру может завершить карьеру в сборной Франции
05 декабря
Олег Иванов в следующем году может завершить карьеру и стать таксистом
05 декабря
Филипе Луис завершает карьеру
01 декабря
Фил Ягелка завершил карьеру
28 ноября
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:37
Кьеллини это конечно же легенда итальянского футбола, настоящий боец и воин, не даром же Джорджио получил награду Офицер ордена за заслуги перед Итальянской Республикой!!!
Кьеллини провел шикарную карьеру, завоевал множество титулов с Ювентусом, даже прошел со старушкой Серию Б (кстати, чемпион и СерииА,и Серии Б), так же многово добился и со сборной Италией, жаль только не попал в состав сборной на ЧМ 2006, но тогда Джоржио только только начинал свою большкю карьеру в топ клубе. Кстати, он так же является чемпионом МЛС прошлого сезона, а в этом сезоне мог стать двухкратным чемпионом ,но Лос-Анджелес в финале уступили...
Интересно, чем теперь займется Кьеллини, станет ли тренером???
la-respect0
la-respect0
вчера в 17:34
Супер деф и легенда Юве, жаль остался без ЛЧ , когда Реал с помощью судьи выбил их...Один из тех игроков, которых уважают любые соперники.А мем с Сака надолго будет в моем сердце))))).Пока писал , заржал...
112910415
112910415
вчера в 16:38
великий, неповторимый и однажды укушенный
shur
shur
вчера в 16:31
...итальянский Онопко отстрелялся...!!!
b5ustfw7vpj6
b5ustfw7vpj6
вчера в 16:02
39 лет, офигеть...
амурец
амурец
вчера в 15:16
Это право великолепного защитника
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:09
Это была славная охота!!! Великий игрок, великий боец, всегда до конца, никогда не отступал. Таких мало, и очень жаль, когда такие уходят из спорта (относится не только к футболу, но и ко всему спотру в целом). Будет время залечить многочисленные травмы, особенно на многострадальной голове. Джорджо подставлял голову туда куда не всякий рискнëт ногу подставить.

Ну а так что, очередной топ защитник старой школы Италии, повесил бутсы на гвоздь. удачи тебе Джорджио, будем помнить ..... Говорили, что он в экономике шарит, как раз главбухом в Ювентус, чтобы делать такую отчётность, за которую не снимают очки, а не вот это вот всё.

Пи.Си. А еще его укусил Суарес....:))) .... и сломал Каннаваро перед Евро 2008 на тренировке, потом правда рыдал.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:06
Кьеллини это страница в истории футбола.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:53
Еще бы в юве лет 5 поиграл)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 