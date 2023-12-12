Чемпион Европы 2020 года Кьеллини решил завершить карьеру

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вчера, 14:27

Защитник принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Официальное объявление ожидается позднее.

На счету бывшего игрока сборной Италии 561 матч, в которых он забил 36 голов. Кьеллини 9 раз становился чемпионом Италии, по 5 раз выигрывал Кубок и Суперкубок Италии. В составе национальной команды выигрывал чемпионат Европы 2020 года.

В своей карьере футболист выступал за 4 клуба — «Ливорно», «Фиорентину», «Ювентус» и «Лос-Анджелес».