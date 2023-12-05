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Жиру может завершить карьеру в сборной Франции

сегодня, 14:40

Нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру завершит карьеру в национальной команде, если французы выиграют чемпионат Европы 2024 года.

Мне просто не хватает победы на Евро. Если мы выиграем его, я уйду. Вероятно, это случится, даже если мы не дойдём до конца. Некоторым ребятам я сказал, что, если мы выиграем чемпионат мира 2022 года, я уйду из спорта. Но я жажду титулов со своей страной.

Жиру провёл 129 матчей за сборную Франции, забил 56 мячей и отдал 16 голевых передач.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии.

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