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Фил Ягелка завершил карьеру

вчера, 18:59

Экс-защитник сборной Англии Фил Ягелка завершил карьеру в возрасте 41 года.

Футболист играл за «Шеффилд Юнайтед», «Эвертон», «Дерби Каунти» и «Сток Сити».

За национальную команду игрок провел 40 матчей.

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Все комментарии
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7bdqhqzqvnka
вчера в 20:10
Ягелка демонстрировал высокий уровень игры на протяжении многих лет. Его решение о завершении карьеры подчеркивает его преданность футболу и стремление к сохранению здоровья и благополучия на более позднем этапе жизни.

Уход такого опытного игрока, несомненно, окажет влияние на английский футбол, но и подчеркивает важность преемственности и развития молодых талантов на пути к успеху.
shlomo
shlomo
вчера в 19:34
Не особо он был на слуху... пожелаю дальнейших успехов на пенсии.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:11
Время пришло -41 год пора уже и о других занятиях подумать.
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