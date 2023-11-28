Экс-защитник сборной Англии Фил Ягелка завершил карьеру в возрасте 41 года.
Футболист играл за «Шеффилд Юнайтед», «Эвертон», «Дерби Каунти» и «Сток Сити».
За национальную команду игрок провел 40 матчей.
Экс-защитник сборной Англии Фил Ягелка завершил карьеру в возрасте 41 года.
Футболист играл за «Шеффилд Юнайтед», «Эвертон», «Дерби Каунти» и «Сток Сити».
За национальную команду игрок провел 40 матчей.
Уход такого опытного игрока, несомненно, окажет влияние на английский футбол, но и подчеркивает важность преемственности и развития молодых талантов на пути к успеху.
Уход такого опытного игрока, несомненно, окажет влияние на английский футбол, но и подчеркивает важность преемственности и развития молодых талантов на пути к успеху.