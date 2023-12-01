Филипе Луис завершает карьеру

Защитник «Фламенго» Филипе Луис сообщил, что завершит карьеру по окончании сезона бразильской Серии А (осталось два матча). В последнем домашнем матче бразилец попрощается с болельщиками.
Филипе Луис выступал за: «Фигейренсе», «Аякс», «Рентистас», «Депортиво», «Атлетико», «Челси» и «Фламенго». Он выигрывал: Южноамериканский кубок, дважды Кубок Либертадорес, Кубок Конфедераций, Кубок Бразилии, дважды Суперкубок Бразилии, Кубок АПЛ, дважды чемпионат Бразилии, чемпионат Испании, дважды Лигу Европы, Кубок Испании, дважды Суперкубок УЕФА, чемпионат Англии и Кубок Южной Америки. Также 38-летний защитник имеет в своём активе 44 матча за сборную Бразилии, в которых забил 2 мяча.