Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБутсы на гвоздьБразилия. Серия A 2023

Филипе Луис завершает карьеру

сегодня, 13:45

Защитник «Фламенго» Филипе Луис сообщил, что завершит карьеру по окончании сезона бразильской Серии А (осталось два матча). В последнем домашнем матче бразилец попрощается с болельщиками.

Филипе Луис выступал за: «Фигейренсе», «Аякс», «Рентистас», «Депортиво», «Атлетико», «Челси» и «Фламенго». Он выигрывал: Южноамериканский кубок, дважды Кубок Либертадорес, Кубок Конфедераций, Кубок Бразилии, дважды Суперкубок Бразилии, Кубок АПЛ, дважды чемпионат Бразилии, чемпионат Испании, дважды Лигу Европы, Кубок Испании, дважды Суперкубок УЕФА, чемпионат Англии и Кубок Южной Америки. Также 38-летний защитник имеет в своём активе 44 матча за сборную Бразилии, в которых забил 2 мяча.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Фил Ягелка завершил карьеру
28 ноября
Бывший форвард «Зенита» допустил завершение карьеры
26 ноября
Дзагоев не планировал завершать карьеру
26 ноября
Ди Мария объявил о завершении карьеры в сборной после Кубка Америки
24 ноября
Жирков рассказал, почему завершил карьеру
23 ноября
Арас Озбилиз объявил о завершении карьеры
22 ноября
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:08
Достойная у него получилась карьера, теперь надо пробовать себя на тренерском поприще.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 