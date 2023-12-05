Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБутсы на гвоздьРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Олег Иванов в следующем году может завершить карьеру и стать таксистом

сегодня, 09:39

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался на тему своего будущего.

Допускаю, что нынешний сезон может стать последним для меня. Сейчас падает спрос на возрастных футболистов, потому что во главу угла встаёт более атлетичный футбол, нежели думающий и техничный. Это нормальная история.

Впереди сборы. Выходя на тренировку, я понимаю, что у меня всё довольно неплохо и по состоянию здоровья, и по функционалу. Лишь бы травм не было.

Завершу карьеру или нет, зависит от предложений и спроса. Если поступит качественное предложение, то спокойно рассмотрю и поеду. А если нет, то пойду учиться сначала на таксиста, а потом на тренера. Пообщаться с людьми ведь тоже нужно. Почему нет? Классная работа, рулишь. Ещё можно дальнобойщиком.

Контракт футболиста с казанским клубом истекает летом 2024 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Филипе Луис завершает карьеру
01 декабря
Фил Ягелка завершил карьеру
28 ноября
Бывший форвард «Зенита» допустил завершение карьеры
26 ноября
Дзагоев не планировал завершать карьеру
26 ноября
Ди Мария объявил о завершении карьеры в сборной после Кубка Америки
24 ноября
Жирков рассказал, почему завершил карьеру
23 ноября
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:00
открыты ему все пути - дороги !
7t67b6svwxew
7t67b6svwxew
сегодня в 09:43
Можно и побомбить, коли пинать надоело
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 