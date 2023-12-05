Олег Иванов в следующем году может завершить карьеру и стать таксистом

Полузащитник «Рубина» высказался на тему своего будущего.

Допускаю, что нынешний сезон может стать последним для меня. Сейчас падает спрос на возрастных футболистов, потому что во главу угла встаёт более атлетичный футбол, нежели думающий и техничный. Это нормальная история.

Впереди сборы. Выходя на тренировку, я понимаю, что у меня всё довольно неплохо и по состоянию здоровья, и по функционалу. Лишь бы травм не было.

Завершу карьеру или нет, зависит от предложений и спроса. Если поступит качественное предложение, то спокойно рассмотрю и поеду. А если нет, то пойду учиться сначала на таксиста, а потом на тренера. Пообщаться с людьми ведь тоже нужно. Почему нет? Классная работа, рулишь. Ещё можно дальнобойщиком.