С клуба из Уэльса могут снять 141 балл

Клуб из чемпионата Уэльса «Понтипридд» может лишиться 141 балла.
Футбольная ассоциация Уэльса организовала независимое расследование, по итогам которого с команды уже сняли 6 очков, коллектив шел на предпоследнем месте, а теперь он замыкает таблицу.
Причиной штрафа является тот факт, что коллектив подозревался в наличии долгов перед футболистами, невыполнении контрактных обязательств и неправильной регистрации игроков. Помимо этого, речь идет о том, что за команду выступали футболисты, не имевшие на это права.
С клуба могут снять еще 135 очков, если до конца сезона 2024/25 за нее сыграет еще один исполнитель, зарегистрированный неправильно.
Еще до начала расследования «Понтипридд» исключили из Кубка Уэльса, но в Кубке Лиги он сыграет. Клубу также запретили до 1 января 2025 года регистрировать новичков.
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Это что компенсация футболистам за неполученные деньги?
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Это что компенсация футболистам за неполученные деньги?