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С клуба из Уэльса могут снять 141 балл

вчера, 23:19

Клуб из чемпионата Уэльса «Понтипридд» может лишиться 141 балла.

Футбольная ассоциация Уэльса организовала независимое расследование, по итогам которого с команды уже сняли 6 очков, коллектив шел на предпоследнем месте, а теперь он замыкает таблицу.

Причиной штрафа является тот факт, что коллектив подозревался в наличии долгов перед футболистами, невыполнении контрактных обязательств и неправильной регистрации игроков. Помимо этого, речь идет о том, что за команду выступали футболисты, не имевшие на это права.

С клуба могут снять еще 135 очков, если до конца сезона 2024/25 за нее сыграет еще один исполнитель, зарегистрированный неправильно.

Еще до начала расследования «Понтипридд» исключили из Кубка Уэльса, но в Кубке Лиги он сыграет. Клубу также запретили до 1 января 2025 года регистрировать новичков.

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Понтипридд
Перевод с bbc.com
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cska1948
cska1948
сегодня в 09:17
Клуб из чемпионата Уэльса «Понтипридд» может лишиться 141 балла
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Это что компенсация футболистам за неполученные деньги?
112910415
112910415
сегодня в 06:08
достаточно было бы 120 )
bzyjuuj2qe4r
bzyjuuj2qe4r
сегодня в 05:32
Проще ликвидировать клуб и создать новый
ДСА
ДСА
сегодня в 04:38
135 очков - это перебор, нужно ограничиться хотя бы 100 очками.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:21
Это что, несколько сезонов с минусом будет идти? И до какой же лиги? Вот это бардак у них в футболе. Нам и не снилось.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:00
по серьезному все у них))) не мелочатся
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:56
Везде нарушений хватает,не только в Уэльсе.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:56
А потом ещё и проценты насчитают...)
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