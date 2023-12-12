С клуба из Уэльса могут снять 141 балл

1702412348

вчера, 23:19

Клуб из чемпионата Уэльса «Понтипридд» может лишиться 141 балла.

Футбольная ассоциация Уэльса организовала независимое расследование, по итогам которого с команды уже сняли 6 очков, коллектив шел на предпоследнем месте, а теперь он замыкает таблицу.

Причиной штрафа является тот факт, что коллектив подозревался в наличии долгов перед футболистами, невыполнении контрактных обязательств и неправильной регистрации игроков. Помимо этого, речь идет о том, что за команду выступали футболисты, не имевшие на это права.

С клуба могут снять еще 135 очков, если до конца сезона 2024/25 за нее сыграет еще один исполнитель, зарегистрированный неправильно.

Еще до начала расследования «Понтипридд» исключили из Кубка Уэльса, но в Кубке Лиги он сыграет. Клубу также запретили до 1 января 2025 года регистрировать новичков.