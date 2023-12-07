Абаскаль дисквалифицирован на 2 матча, ещё на один — условно

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дисквалифицирован на 2 матча и еще на один — условно.
КДК РФС изучил конфликт тренера с хавбеком «Ахмата» Бернардом Беришей. По протоколу той игры, данные действия тренера расцениваются как «агрессивное поведение, физическое воздействие, выраженное в толчке игрока соперников двумя руками в спину с применением чрезмерной силы после остановки игры». За это по регламенту полагается дисквалификация сроком до 4 поединков.
Ранее рулевой «красно-белых» принес извинения за свой поступок.
Такое чувство, что одолжение сделали. Ожидал, если честно большего. А с провокатора значит, как с гуся вода). Ну здесь ожидаемое решение. Другого и не должно было быть). Кукуян ослеп, Вера язык прикусила. Они кстати Спартак-Самару опять в двоем судят. Ох насууудят. Нюх не обманешь. Опять из Спартака черт знает, что устроят. Могут и подставить..дуплет так сказать.
Такое чувство, что одолжение сделали. Ожидал, если честно большего. А с провокатора значит, как с гуся вода). Ну здесь ожидаемое решение. Другого и не должно было быть). Кукуян ослеп, Вера язык прикусила. Они кстати Спартак-Самару опять в двоем судят. Ох насууудят. Нюх не обманешь. Опять из Спартака черт знает, что устроят. Могут и подставить..дуплет так сказать.
Хулиган Бериша, агрессивно атаковавший Абаскаля в технической зоне Спартака
прыжком двумя ногами вперёд в его сторону довольно потирает руки.
Провокация удалась. Но Бериша конечно не виноват.
Ведь это были просто эмоции:))
Хулиган Бериша, агрессивно атаковавший Абаскаля в технической зоне Спартака
прыжком двумя ногами вперёд в его сторону довольно потирает руки.
Провокация удалась. Но Бериша конечно не виноват.
Ведь это были просто эмоции:))
Нет от него никакого толку.
Нет от него никакого толку.