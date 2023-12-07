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Абаскаль дисквалифицирован на 2 матча, ещё на один — условно

сегодня, 14:37

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дисквалифицирован на 2 матча и еще на один — условно.

КДК РФС изучил конфликт тренера с хавбеком «Ахмата» Бернардом Беришей. По протоколу той игры, данные действия тренера расцениваются как «агрессивное поведение, физическое воздействие, выраженное в толчке игрока соперников двумя руками в спину с применением чрезмерной силы после остановки игры». За это по регламенту полагается дисквалификация сроком до 4 поединков.

Ранее рулевой «красно-белых» принес извинения за свой поступок.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:55
Это конечно не Федотов, который под крышей известно кого). Матч дисквы и матч условно: оскорбление игрока соперника и официального лица команды в агрессивной и нецензурной форме.
Такое чувство, что одолжение сделали. Ожидал, если честно большего. А с провокатора значит, как с гуся вода). Ну здесь ожидаемое решение. Другого и не должно было быть). Кукуян ослеп, Вера язык прикусила. Они кстати Спартак-Самару опять в двоем судят. Ох насууудят. Нюх не обманешь. Опять из Спартака черт знает, что устроят. Могут и подставить..дуплет так сказать.
Валерыч
Валерыч ответ Последний пост аналитика (раскрыть)
сегодня в 15:47
В том-то и дело. Натуральный беспредел!
Последний пост аналитика
Последний пост аналитика ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 15:39
А у них на любые события на поле один ответ - "в рапорте инспектор это не зафиксировал". Не то, что Бериша не нападал, у них стенка на стенку может быть, и, глядя на видео её, они скажут - хорошо били, но в рапорте-то этого нет, какие к нам вопросы.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 15:36, ред.
Абаскаль дисквалифицирован.
Хулиган Бериша, агрессивно атаковавший Абаскаля в технической зоне Спартака
прыжком двумя ногами вперёд в его сторону довольно потирает руки.
Провокация удалась. Но Бериша конечно не виноват.
Ведь это были просто эмоции:))
Последний пост аналитика
Последний пост аналитика
сегодня в 15:29
Ожидаемый исход, засунуть голову в песок, будто нападения на тренера не было, и наказать только жертву провокации (заслуженно в целом).
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 15:20
Это был тот матч,где арбитр хладнокровно справился на отлично.Редко выпадают такие в нашей лиге.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 15:18
Урок на будущее.
drug01
drug01
сегодня в 15:12
Всё так должно и быть! Надо лечить нервы вне поля!
lotsman
lotsman
сегодня в 15:11
Легко отделался. Можно было бы и без условного, а на полную.)
Scorp689
Scorp689
сегодня в 15:07
8а... на албанского провокатора повёлся...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 15:03
Зачем Спартаку такой тренер?
Нет от него никакого толку.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:57
Рыжий пустил сопли и разжалобил КДК. Европа!!!
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