Абаскаль дисквалифицирован на 2 матча, ещё на один — условно

1701949061

сегодня, 14:37

Главный тренер «Спартака» дисквалифицирован на 2 матча и еще на один — условно.

КДК РФС изучил конфликт тренера с хавбеком «Ахмата» Бернардом Беришей. По протоколу той игры, данные действия тренера расцениваются как «агрессивное поведение, физическое воздействие, выраженное в толчке игрока соперников двумя руками в спину с применением чрезмерной силы после остановки игры». За это по регламенту полагается дисквалификация сроком до 4 поединков.

Ранее рулевой «красно-белых» принес извинения за свой поступок.