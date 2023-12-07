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Абаскаль прибыл на заседание КДК РФС

сегодня, 12:48

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, а также переводчик и руководитель пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов прибыли на заседание КДК РФС.

Ранее у испанца произошел конфликт с хавбеком «Ахмата» Бернардом Беришей. Московский клуб попросил ЭСК РФС изучить данный эпизод.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 15:50
Я уже давно- ничему не удивляюсь...
Валерыч
Валерыч ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:45
Всё так. И самое худшее в этом деле, это то что теперь создан прецедент для возможного повторения подобных случаев. Ведь, оказывается теперь агрессивные действия и провокацию игроков в отношении тренера соперников, можно оправдать "эмоциями".
Capral
Capral ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 15:18
Так я всё время об этом говорю- оба должны ответить. А так- выбрали одного, крайнего, на него всё свалили и наказали. В этом деле, всё предельно ясно...
Capral
Capral
сегодня в 15:00
Все-таки поражает местечковость, отдельных "ценителей" футбола. Абаскаль принес свои извинения российскому футболу, потому что, он, Абаскаль- публичный человек, и он, в России- человек временный, то-есть гость, а как известно, гость, должен вести себя прилично в гостях. Вот поэтому, Абаскаль, как ГТ Спартака, представляющий Великий клуб, и принес свои публичные извинения российскому футболу. На улице- это на улице, а на общественном уровне, где ты несешь ответственность- принято извиняться перед общественностью, то-есть перед российским футболом.

А гейропейские замашки- здесь ни при чём. Это обычная, европейская культура поведения. Жаль, что кое-то, этого, до сих пор не знает...
Валерыч
Валерыч
сегодня в 14:59
Беришу тоже надо было вызывать на КДК.
Он - главный зачинщик и провокатор.
Anatoly Kandaurov 1
Anatoly Kandaurov 1
сегодня в 14:46
Удивительно, что это рыжее чудо извинилось перед российским футболом, а не перед всем человечеством. Извиняться принято перед тем, кого толкнул. Если я толкнул на улице человека и он упал, перед кем я должен извиняться? Перед населением города? Типичная попытка смягчить наказание. Гейрпейские замашки!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:23
Моя твоя не понимает - такой будет ответ тренера.
Capral
Capral
сегодня в 14:14
Жест Абаскаля достоин Уважения! Молодец, нашел в себе мужество, признал, что не должен был отвечать на провокацию. Благородство и умение признавать свои ошибки- оружие сильных!!! Теперь, важно достойно вести себя на заседании!

В идеале, было бы отлично, ещё явиться и Берише- пожать друг другу руки, сделать выводы и забыть про инцидент.
112910415
112910415
сегодня в 13:53
вспыхнут и жарко разгорятся костры инквизиции
idres
idres
сегодня в 13:39
Посмотрим финал этой мизансцены .... даже немного интересно.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:23, ред.
Не поддавайся Абаскаль! Держи фигу в кармане!
Там уже кому надо подсуетился и дал Цу. Встретят.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 13:22
будет не больно, чик и ты наказан
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:12
Осталось добавить. Их встречал почетный караул из фанов КБ.
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