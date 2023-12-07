Абаскаль прибыл на заседание КДК РФС

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, а также переводчик и руководитель пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов прибыли на заседание КДК РФС.
Ранее у испанца произошел конфликт с хавбеком «Ахмата» Бернардом Беришей. Московский клуб попросил ЭСК РФС изучить данный эпизод.
А гейропейские замашки- здесь ни при чём. Это обычная, европейская культура поведения. Жаль, что кое-то, этого, до сих пор не знает...
А гейропейские замашки- здесь ни при чём. Это обычная, европейская культура поведения. Жаль, что кое-то, этого, до сих пор не знает...