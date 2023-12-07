Абаскаля дисквалифицировали на два матча. У Гвардиолы и Моуриньо тоже были стычки с футболистами

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вчера, 16:55

А вот провокатор избежал последствий.

Абаскаля наказали, а Беришу не тронули

Игрок «Ахмата» отпраздновал шикарный голевой пас внешней стороной стопы в матче против «Спартака» на бровке. Прыгнул вперед ногами рядом с Абаскалем, зашел в техническую зону соперника. Постфактум это дисквалификация за провокацию, но снова проблема в регламенте. Арбитр правильно сделал, что показал Берише лишь желтую карточку, его поведение не могло привести к удалению. А вот толчок игрока Абаскалем это красная карточка.

Но КДК РФС нужно дать право отстранять без записи об эпизоде в протоколе матча. Арбитр не может всё заметить. Баринов получил желтую карточку против «Крыльев Советов» за ругательства в адрес арбитра, но пропустил игру против «Зенита» из-за дисквалификации. Так почему Беришу не отстранить за неспортивное поведение? Снова рекомендуем ведущим клубам РПЛ идти к юристам. Специалисты по спортивному праву должны вычитать все регламенты.

Учтут и снег, и провокации, и всё на свете. Абаскаль правильно сделал, что извинился перед всеми в российском футболе. Он тренер «Спартака», а не дворовой команды. Но Беришу тоже надо отстранить. Он и провоцировал, и упал так, словно его толкал носорог. У КДК должен быть механизм для санкций, ведь конфликты тренеров и игроков иногда случаются. Как разрешались и к чему приводили похожие эпизоды в других турнирах?

Стычки могут перерасти в большие драки

Не футболистам «Спартака» после побоища с «Зенитом» рассказывать, как важно держать себя в руках. В конфликте Бериши и Абаскаля есть один интересный момент. Игроки «Спартака» не бросились толпой на защиту тренера. Это говорит об отсутствии единства в команде. Зато не было массовой драки стенка на стенку, ведь в случае атаки толпой на Беришу могли подскочить футболисты «Ахмата».

Но если бы Бернарда прессовал словесно другой человек из «Спартака», то Абаскаль мог избежать трех матчей дисквалификации, из которых одна игра условно. Отметим, что в РФС либерально подходят к наказаниям в этом сезоне. Во многих случаях стоило быть жестче. Но даже когда случаются бурные стычки, поведение тренеров и игроков часто списывают на эмоции.

Так было в игре Сербии и Португалии. После ничьей 1:1 в отборе к Евро-2008 случился конфликт защитника Драгутиновича и тренера Сколари. Тренер пытался ударить Драгутиновича. Не достал соперника, но в УЕФА не оценили замашки Сколари. Дали три матча дисквалификации (ещё один условно), заплатил штраф 12 000 евро. Драгутинович и тренер пожали друг другу руки на заседании дисциплинарного комитета, а бразилец принес сербу извинения.

Чаще всего конфликты удается уладить

В Англии был случай, когда тренеру «Лестера» Пирсону простили нападение на защитника «Кристал Пэлас» МакАртура, хотя наставник душил игрока, пусть и пытался представить свою агрессию в шутливой форме. Позже тренер объяснил, что футболист провоцировал его словесно. Пирсон избежал дисквалификации, в отличие от Пардью, которого за удар футболиста отстраняли на семь матчей. Британцы обожают драки, как и мексиканцы.

В 2011 году голкипер Хосе де Хесус Корона во время драки двух команд ударил головой тренера «Морельи». Удар был сильным, это один из самых жестких эпизодов в истории драк игроков и тренеров. Арбитр прозевал эпизод, тогда ещё не было VAR , но позже посмотрели повторы. Поскольку для Хосе драки были в порядке вещей – перед ЧМ -2010 был отчислен из сборной за драку в баре, то его снова исключили из состава национальной команды.

Нрав повлиял на карьеру голкипера. Очоа не дрался с другими, зато тащил «мертвые мячи», поэтому стал первым номером Мексики, хотя де Хесус Корона был его конкурентом и провел более 50 матчей. Повел себя дико, но чаще до прямого удара не доходит. Тренер встречает игрока на бровке во время выхода мяча за пределы поля, и начинается перепалка. Были стычка Гвардиолы с Роналду и Руни, а недавно Артета ссорился с Де Брюйне.

В РПЛ раньше было больше провокаторов

В РПЛ нет таких людей, как Гаттузо – Дженнаро бил помощника тренера «Тоттенхэма» и получил за это пять матчей дисквалификации. В России не играет Балотелли, который не только с тренерами собственных команд дрался, но также издевался над наставником «Бешикташа», когда устроил камбэк 3:3 в составе «Адана Демирспор». В РПЛ также нет Луиса Суареса. Уругваец отпраздновал гол в дерби Ливерпуля падением у ног Мойеса, ответил шотландцу на обвинения в симуляциях.

Раньше в РПЛ были Быстров и Денисов, у которых случались конфликты с тренерами – Адвокатом и Карпиным соответственно. Ионов задевал Спаллетти, когда забил «Зениту» в составе «Кубани». Но Лучано после матча хорошо ответил Алексею: надо было кланяться игрокам петербуржцев, когда те терпели загулы Ионова, ведь «хороший футболист» не значит «хороший человек». Впрочем, куда честнее провокаторы и неуравновешенные люди, чем герои следующей истории.

Опозорились бывший тренер «Дуйсбурга» Майер и футболист «Кёльна» Штрайт. В 2005-м они поспорили, тренер неудачно пытался боднуть игрока, а затем завалился на газон в агонии. Футболист симулировал удар, но арбитр повелся на падение тренера, показал красную карточку Штрайту. Впрочем, история закончилась хорошо. Тренера Майера уволили из «Кельна», а чтобы впредь не симулировал, выдали дисквалификацию на три месяца – немцы классно разобрались.

Абаскаль пропустит только два матча, но это урок всем остальным. Если бы Гильермо не толкал Беришу, а словесно высказал претензии, то все встали бы на его сторону. А так пришлось извиняться, ведь Абаскаль тоже неправ. Как ван Гал был неправ, когда провоцировал Месси, а также натравил здоровяков из сборной Нидерландов, чтобы оскорбляли и запугивали аргентинцев. В результате Лионель переиграл голландцев и показал Луи жест Рикельме, приложил ладони к ушам.

У ван Гала были конфликты с Хуаном в «Барселоне», что Месси припомнил. Голландцы уступили, а Бериша выиграл у «Спартака», но так бывает далеко не всегда. Есть разница между искренними эмоциями и уловками, чтобы вывести соперника из себя. Моуриньо часто провоцировал футболистов оппонентов – например, Вальдеса из «Барселоны», и не всегда португалец при этом побеждал. Абаскалю рано равняться на Жозе, у него нет трофеев в «Спартаке».