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В КДК РФС объяснили дисквалификацию Карпина

сегодня, 16:28

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал дисквалификацию главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

Карпин принял участие по ВКС вместе с юристом клуба. Рассмотрели два видео: первое — после свистка Карпин направляется к судье Шафееву, между ними происходит диалог, после чего Валерий Георгиевич поворачивается и пальцем руки показывает по голове — «думать надо».

Мы обратились к Шафееву и получили рапорт, где указано, что после финального свистка подошел Карпин и в спокойной манере задал вопрос: «Кто принял решение проводить матч?» Шафеев ответил, что в соответствии с правилами игры решение принимает главный судья, то есть он (Шафеев). После этого Карпин жестом указал, что нужно было думать, и ушел.

Перед тем как давать послематчевое интервью Валерий Карпин понимал, что именно главный судья матча принял решение проводить матч. В разговоре с Валерием Георгиевичем мы обсудили этот вопрос, и мной было сказано, что существуют правила игры, утвержденные ФИФА, где четко написано, что к судейской компетенции относится определение состояния поля игры и погодные условия. Только главный судья мог принять решение не проводить данный матч. Эти правила игры написаны для федерации для клубов и игроков. Все должны об этом знать. Незнание законов не избавляет от ответственности. Валерий Карпин должен об этом знать. Мы говорили об этом с Карпиным, он объяснил, почему именно в такой манере давал интервью. Он до конца не верил, что судья принял это решение. Но информация у него была. У КДК сложилось четкое понимание, что эти слова сказаны Карпиным в адрес официального лица матча.

Он сказал, что наверно зря употребил эти слова, но хотел обратить внимание, что в таких условиях нельзя играть и нужно внести изменения. Карпин отметил, что сказал это на эмоциях и готов принять наказание.

После данного разговора было объявлено решение: за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча дисквалифицировать Карпина на два матча, один условно и оштрафовать на 200 тысяч рублей.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 18:40, ред.
Своё решение по проведению футбольного поединка между ЦСКА и Ростовом молодой судья Шафиев наверняка принял под давлением со стороны присутствовавшего на матче Президента РПЛ, который в свою очередь дал комментарий по этому инциденту, возложив всю ответственность на Главного судью матча. А Валерий Георгиевич, как всегда в свойственной для него манере объяснил арбитру, что он не прав, но слова его скорее всего были адресованы куда выше, чем в адрес Рафаэля Рашидовича, за что и был наказан КДК в очередной раз. Болейте за своих, а не против чужих!
idres
idres
сегодня в 18:10
Не ну цирк Шапито просто не зрелище по сравнению с последними решениями КДК ...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 18:08
"Цирк уехал, а клоуны остались" это можно применить в таких случаях?
112910415
112910415
сегодня в 17:57
арбитр ведь очевидный обманщик !
ну вот как вам это нравится :
"Подошёл Карпин и в спокойной манере задал вопрос "
и как доверять такому судье ?!
Аксинья
Аксинья ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 17:29
Ну кто мог подумать что в декабре неожиданно придет зима))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:22
Ох ни чего себе, какое объёмное объяснение , вот это "заморочились" - жаль Валере сейчас высказываться рискованно (могут добавить) , а то бы он им ответил в двух ; в трёх словах - коротко, но ёмко .)))
Scorp689
Scorp689
сегодня в 17:12
Надо дисквалифицировать и оштрафовать всех тренеров, из за холодов и снегопадов... и спокойно играть красными мячами...
Аксинья
Аксинья
сегодня в 16:58
Члены КДК "200 штук!!! - весело, весело встретим Новый Год!!!"
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:56
Он виноват, что хочется мне кушать.
Сказал и Валеру в кусты он уволок..
(Басня КДК и Валера).
ДСА
ДСА
сегодня в 16:45
На матчи сборной тоже дисквалифицировать?
Гость
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