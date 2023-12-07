В КДК РФС объяснили дисквалификацию Карпина

Глава КДК РФС прокомментировал дисквалификацию главного тренера «Ростова» .

Карпин принял участие по ВКС вместе с юристом клуба. Рассмотрели два видео: первое — после свистка Карпин направляется к судье Шафееву, между ними происходит диалог, после чего Валерий Георгиевич поворачивается и пальцем руки показывает по голове — «думать надо».

Мы обратились к Шафееву и получили рапорт, где указано, что после финального свистка подошел Карпин и в спокойной манере задал вопрос: «Кто принял решение проводить матч?» Шафеев ответил, что в соответствии с правилами игры решение принимает главный судья, то есть он (Шафеев). После этого Карпин жестом указал, что нужно было думать, и ушел.

Перед тем как давать послематчевое интервью Валерий Карпин понимал, что именно главный судья матча принял решение проводить матч. В разговоре с Валерием Георгиевичем мы обсудили этот вопрос, и мной было сказано, что существуют правила игры, утвержденные ФИФА , где четко написано, что к судейской компетенции относится определение состояния поля игры и погодные условия. Только главный судья мог принять решение не проводить данный матч. Эти правила игры написаны для федерации для клубов и игроков. Все должны об этом знать. Незнание законов не избавляет от ответственности. Валерий Карпин должен об этом знать. Мы говорили об этом с Карпиным, он объяснил, почему именно в такой манере давал интервью. Он до конца не верил, что судья принял это решение. Но информация у него была. У КДК сложилось четкое понимание, что эти слова сказаны Карпиным в адрес официального лица матча.

Он сказал, что наверно зря употребил эти слова, но хотел обратить внимание, что в таких условиях нельзя играть и нужно внести изменения. Карпин отметил, что сказал это на эмоциях и готов принять наказание.

После данного разговора было объявлено решение: за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча дисквалифицировать Карпина на два матча, один условно и оштрафовать на 200 тысяч рублей.