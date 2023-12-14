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Клубы из Испании, Германии и Италии хотят приобрести игрока «Ахмата»

вчера, 12:25

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, рассказал об интересе к игроку со стороны европейских клубов.

Гендиректор «Ахмата» уже высказался, что клуб готов в случае поступления предложения продать Конате. Но может и не продать. Все же у него контракт до мая. Тут надо понимать, что «Ахмат» попадает под санкции, из‑за чего ему сложно продать футболиста в Европу.

Понятно, что Конате уже исполнилось 26 лет. В самом соку. Сам он хочет попробовать себя в Европе, безусловно. Получится или нет — второй момент. Тяжело сказать, как все будет.

Есть ли варианты не только с европейскими клубами? Конечно, есть. Можно поехать в обход. У него есть предложение от очень хорошего клуба — «Аль‑Ахли» из Египта. Но надо понимать, что если он пойдет туда или в Саудовскую Аравию, то уйти оттуда очень сложно. Потому что это очень богатые клубы. Если подпишет контракт на два‑три года, то только придется отрабатывать это соглашение. Эти клубы просто не продают футболистов, деньгами их не удивить. Поэтому заинтересованы перейти в европейские команды.

Через три недели сборная Буркина‑Фасо вместе с Конате будет бороться за Кубок Африки. Если он себя проявит там, будет много забивать на турнире — все возможно.

Подчеркну, мы хотим, чтобы и «Ахмат» заработал деньги, выручил средства за него. Очень уважаем этот клуб.

Какие есть варианты в Европе наиболее вероятные для перехода, даже несмотря на санкции? Испания, Германия, Италия. Оттуда есть интерес. Более того, если бы не санкции, его бы давно подписал один из клубов из этих стран. Если бы не было сложности с платежами. Россию также рассматриваем для продолжения карьеры. Но тут есть момент, что у всех команд в России разыгрались нападающие.

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Все комментарии
Владиславчик
Владиславчик
сегодня в 03:43
Ну если честно, игрок нулевой, ни обводки, ни удара, да и скорость так себе. Ещё и мячи от него отскакивают как от деревяшки. Сомневаюсь что он кому-то интересен в европе, просто агент цену набивает
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:07
Нужно аукцион устроить, раз спрос такой...
112910415
112910415
вчера в 14:33
все флаги в гости к нам !
Capral
Capral
вчера в 13:34
Канате сильный нападающий- типичный представитель, как силового, так и техничного футбола. Ярковыраженный форвард, пробивной, острый. Но хотелось бы узнать, кто именно из европейских клубов заинтересован в его приобретении, поскольку, понятие европейский клуб -включает в себя много значений...
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:07
Цену поднимает Селюк
278uu3hc9sjj
278uu3hc9sjj
вчера в 13:01
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:53
Канате давно пора попробывать себя в европе!
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