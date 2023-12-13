Три европейских клуба заинтересованы в трансфере Ренана из «Зенита»

Защитник Роберт Ренан может покинуть «Зенит».
По данным источника, кроме «Вест Хэма», в подписании бразильца заинтересованы ещё два европейских клуба, названия которых не уточняются.
Ранее агент футболиста отреагировал на слухи об интересе «Вест Хэма» к своему клиенту.
Нашел информацию. За Ю.Альберто Зенит заплатил 25 млн евро.
В рамках сделки по возвращению Юрика в Бразилии. Зенит получил за него в аренду Ивана и Мантуана, а также полноценный трансфер Ренана. Так, что деньги за эту "звезду" Зенит заплатил и немалые.
Нашел информацию. За Ю.Альберто Зенит заплатил 25 млн евро.
В рамках сделки по возвращению Юрика в Бразилии. Зенит получил за него в аренду Ивана и Мантуана, а также полноценный трансфер Ренана. Так, что деньги за эту "звезду" Зенит заплатил и немалые.