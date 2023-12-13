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Три европейских клуба заинтересованы в трансфере Ренана из «Зенита»

вчера, 20:08

Защитник Роберт Ренан может покинуть «Зенит».

По данным источника, кроме «Вест Хэма», в подписании бразильца заинтересованы ещё два европейских клуба, названия которых не уточняются.

Ранее агент футболиста отреагировал на слухи об интересе «Вест Хэма» к своему клиенту.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 05:56
Спасибо за откровенность, мне это нравится. А как моя настырность, не раздражает? Или точнее дотошность. Реально в любой серьезной сделке мы видим только верхушку айсберга
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 05:33
Никаких сомнений быть не должно...
Зенит потерял на Альберто 25 млн....
Но Ренан перешёл свободным агентом...
Не совсем до сих пор понятна схема....
Мы вам Юри стоимостью 25 млн....вы нам Куарежму,Мантуана,Ду Кейроса,Ренана, + 50% от будущей перепродажи Юри Алберто + Право преимущественного выкупа 16-летнего вингера Педро Энрике.......и никто толком не объяснит закончилось ли на этом возмещение за утрату Альберто...или нет.
Несомненно бесплатный сыр только в мышеловке...никто ж не отдаст игрока молодёжки Бразилии за красивые глаза....но тот факт что Ренан перешёл свободным агентом подтверждает трансфермаркт...а уж какова его доля стоимости в коврижках обещанных Зениту за Альберто тяжело рассчитать....
Бесспорно вы правы что в сделке при которой Зенит заплатил за Альберто есть стоимость Ренана....но мне при свободном толковании удобней придерживаться линии что он пришёл свободным агентом...а уйдёт за деньги...иначе как же мне тогда восхвалять Зенит...который что бы не делал...делает всё правильно и с выгодой...
adekvat
adekvat
вчера в 20:54
В европе заиграет, Семак будет локти кусать. Семак ни одного игрока молодого не раскрыл, ему готовых подовай.
FenixSL
FenixSL
вчера в 20:50
нешуточная борьба за такого ценного игрока ожидается
все самое вкусное играет в рпл
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:36, ред.
Слушай ка. А почему ты не развеешь мои сомнения насчет "не стоит ничего" Ведь он пришел в Зенит в рамках сделки по Ю. Альерто по взаимозачету. Но за Альберто ведь платили (Зенит его покупал). Бесплатные трансферы бывают только у свободных агентов. Please. не уклоняйся от ответа.
Нашел информацию. За Ю.Альберто Зенит заплатил 25 млн евро.
В рамках сделки по возвращению Юрика в Бразилии. Зенит получил за него в аренду Ивана и Мантуана, а также полноценный трансфер Ренана. Так, что деньги за эту "звезду" Зенит заплатил и немалые.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:27
Наверняка нет ничего приятней чем продать ненужного игрока за 20-25 млн...и который самим не стоил ничего...
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:11
Отдавайте... Пускай карнавал пляшет в Европе...
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