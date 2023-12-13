Три европейских клуба заинтересованы в трансфере Ренана из «Зенита»

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вчера, 20:08

Защитник может покинуть «Зенит».

По данным источника, кроме «Вест Хэма», в подписании бразильца заинтересованы ещё два европейских клуба, названия которых не уточняются.

Ранее агент футболиста отреагировал на слухи об интересе «Вест Хэма» к своему клиенту.