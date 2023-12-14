«Спартак» ищет «десятку» и конкурента Соболеву. Без трансферов могут оказаться в середине таблицы

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вчера, 10:53

Даже Промес забил на восемь голов меньше, чем год назад.

Нападение не перекрыло слабости защиты

Болезнь «Спартака» в обороне будет хронической, пока нет тактической перестройки. Также очевидно, что директор клуба Эшуорт плохо справился, предложенные им люди – латераль Рябчук и центрбек Бабич, не усилили оборону голкипера Максименко. Повлияла игровая деградация Джикии, капитан оказался на лавке. Сказались хронические проблемы юного Денисова в роли крайнего защитника и традиционно пустая опорная зона, где Абаскалю нужен Пирло, а не Бускетс, словно «Спартак» это старый «Ювентус».

Результат выборов и решений – пятое место в таблице с отставанием от «Краснодара» на восемь пунктов. Но «горожане», которые славились ошибками в обороне, пропустили 14 голов, а «Спартак» на десять больше. И в атаке «красно-белым» нечем хвастаться, хотя здесь они намного ближе к «Краснодару» по количеству реализованных моментов. Но промахи Кордобы перекрыла надежная игра Сафонова и его защитников, подстраховал Черников в опорной зоне. У «Спартака» футбол поставлен хуже, разница мячей плюс три.

Привезут защитников, чтобы исправить положение? Вряд ли, Дуарте и Бабич могут остаться основной парой для Абаскаля. Денисов, Хлусевич и Рябчук будут наигрываться на флангах, а ещё из лазарета вернется португалец Тавареш, которого тренер «Спартака» знал лично до встречи в Москве. Также есть Чернов, Маслов и Джикия в роли запасных. В защите хватает людей количественно, особенно если вспомнить про опыт Литвинова в центре обороны, или про Медину в роли левого латераля в ЦСКА в прошлом сезоне.

Про опорную зону тоже скажут, что там могут сыграть Литвинов или Мартинс, поэтому не стоит волноваться. Зря не будут искать опорного полузащитника с хорошим длинным пасом, ведь в идеале один из молодых хавбеков может играть с ним в паре. Но что знаем точно – в атаку надо готовить трансферы. У Соболева за спиной из профильных форвардов остался юный и остановившийся в развитии Мелёшин. Раньше были Бальде и Николсон, теперь вариантов меньше. А «десятки» для основы попросту нет.

Игнатов, Мозес и Медина не связали игру

Парагвайца претензия касается в последнюю очередь, Медина скорее смещался в центр, чем жил там по указке главного тренера. Но вот из нигерийского ветерана Мозеса испанский наставник «Спартака» пытался сделать «десятку». И ничего не получилось, Виктор может покинуть «Спартак». Также Игнатов барражировал между ролью «ложной девятки», с которой намного лучше справлялся Промес, и позицией «десятки».

Причем это была попытка создать плеймейкера в классическом понимании, поскольку Михаил довольно медленный футболист, который не покоряет болельщиков количеством действий на скорости, хотя может красиво прочитать игру. Вот только у Игнатова много матчей, в которых молодой игрок растворяется на поле. Опасно держать в 2023 году в атаке ухудшенную версию Озила или Бергкампа, славившихся «ленивым» футболом.

Форвард мог в «Арсенале» простоять весь матч на поле, отвлекая нападающих, а потом забить победный мяч. Но, во-первых, Михаил не настолько талантливый как легенды. Во-вторых, даже если представить, что любимчик Абаскаля за зиму вдруг станет резким, то как быть с уязвимостью схем, в которой есть человек с одним перехватом раз на три матча? «Спартак» прессингует высоко, как «Факел» и «Ростов», но не из-за действий Игнатова. Плеймейкер пригодится команде, особенно если играть «4-2-3-1», или «4-4-2» с «ромбом» и «десяткой» в стиле Беллингема.

Соболеву нужен качественный конкурент

Александр спорил с главным тренером, у них был конфликт, который в «Спартаке» не скрывают. Надеемся, до драки не дойдет, хотя Абаскаль и Соболев участвовали в потасовках перед камерами, поэтому не исключаем физическую стычку в раздевалке или на тренировке в следующем году. Гильермо ждал от Александра взрослого футбола, а получил молодую версию Дзюбы. У форварда длинный язык, обожает участвовать в провокациях на поле.

Могли закрывать глаза на некрасивое поведение, но нет голов. У Соболева большие паузы между яркими вкраплениями. У нападающего в сезоне было два отрезка по семь матчей, за которые забил всего один мяч, причем в ворота Кубы в день разгрома 8:0, то есть «Спартаку» от этого никакой пользы. У Александра средняя статистика – 3 гола и 5 ассистов в РПЛ . К слову, трижды забил игрок «Крыльев Советов» Писарский за 213 минут, сыграв один матч в основе.

Соболев не вытащил «Спартак» на первое место, для этого нужно было забить пятнадцать голов вместо трех. Промес тоже заметно сбавил – год назад после 18 туров у Квинси было 14 мячей против 6 точных ударов сейчас. Голландец собрался лишь в конце этого года, когда москвичи чередовали победы с ничьими и проиграли в Грозном. Та неудача подсказывает, что Бонгонда, Зиньковский, Мозес, Игнатов, Медина и Соболев не тянут игру наравне с Промесом.

Квинси создал против «Ахмата» семь голевых моментов, но их некому было превратить в победные удары. А против «Оренбурга» в Кубке увидели беспомощную в атаке команду, хотя на поле находились Бонгонда, Игнатов и Соболев, не было только Промеса. Понятно, что камерунский ветеран, списанный клубом Роналду, вряд ли правильный выбор для «Спартака» в атаке, хотя класса ему хватает для выходов на замену. Но в мире хватает молодых нападающих.