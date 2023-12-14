Сутормин высказался о своём игровом времени в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин дал комментарий на тему своего игрового времени в команде.
Я всегда говорил, что то игровое время, которое у меня есть сейчас, меня не устраивает. Но есть контракт с «Зенитом», достаточно длинный. Поэтому тут больше вопрос к руководству клуба. С ним надо разговаривать относительно возможных перемен.
Есть тренерский штаб, который делает выбор. В этом сезоне он делает выбор в пользу других футболистов. Так что это надо принимать и стараться работать дальше. Это везде так в футболе было, есть и будет.
Общался ли с Федотовым на тему перехода в ЦСКА? По поводу перехода — нет, не вел. У нас хорошие отношения, можем пообщаться, поздравить друг друга с праздниками, но по поводу перехода разговоров не было.
https://www.youtube.com/watch?v=5viIzp4rxC0
мол, забери меня отсюда !
мол, забери меня отсюда !