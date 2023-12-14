Сутормин высказался о своём игровом времени в «Зените»

Полузащитник «Зенита» дал комментарий на тему своего игрового времени в команде.

Я всегда говорил, что то игровое время, которое у меня есть сейчас, меня не устраивает. Но есть контракт с «Зенитом», достаточно длинный. Поэтому тут больше вопрос к руководству клуба. С ним надо разговаривать относительно возможных перемен.

Есть тренерский штаб, который делает выбор. В этом сезоне он делает выбор в пользу других футболистов. Так что это надо принимать и стараться работать дальше. Это везде так в футболе было, есть и будет.