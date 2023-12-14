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Сутормин высказался о своём игровом времени в «Зените»

вчера, 08:14

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин дал комментарий на тему своего игрового времени в команде.

Я всегда говорил, что то игровое время, которое у меня есть сейчас, меня не устраивает. Но есть контракт с «Зенитом», достаточно длинный. Поэтому тут больше вопрос к руководству клуба. С ним надо разговаривать относительно возможных перемен.

Есть тренерский штаб, который делает выбор. В этом сезоне он делает выбор в пользу других футболистов. Так что это надо принимать и стараться работать дальше. Это везде так в футболе было, есть и будет.

Общался ли с Федотовым на тему перехода в ЦСКА? По поводу перехода — нет, не вел. У нас хорошие отношения, можем пообщаться, поздравить друг друга с праздниками, но по поводу перехода разговоров не было.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:48, ред.
Давали шанс.Выходил в старте матча Кубка. Сыграл крайне плохо.Поэтому и сидит на лавке. В лучшем случае получает свои 5 минут на замену.
112910415
112910415
вчера в 11:33
падай в ноги к Федотову ...
мол, забери меня отсюда !
j3anc3qzjbtq
j3anc3qzjbtq
вчера в 10:30
Купили тебя за полтинник, вот на него и играешь. Всё по чесноку
lotsman
lotsman ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 10:11
Тренера не поменяют, зря ждёте.) А чтобы постоянно выходить на поле, нужно самому повышать своё мастерство, а не ждать у моря погоды.
adekvat
adekvat
вчера в 09:42
Сиди жди, тренера скоро поменяют, может заиграешь.
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:23
Мутный игрок. И достался зениту по мутным схемам.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 08:55
Год на скамейке 2-3 года потом в футболе. Сохранится дольше. Ничего не понимает в колбасных обрезках).
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 08:41
игровое время да пофиг главное деньги так бы и сказал больше в РПЛ Сутормин нигде таких не получил бы карьера удалась и титулы и деньги что ещё надо
Гость
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