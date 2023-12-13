В Турции отреагировали на интерес «Спартака» к Абубакару

Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», прокомментировал слухи об интересе «Спартака» к нападающему .

Абубакара только что исключили из состава команды. Говорить об интересе «Спартака» пока преждевременно. Абубакар и «Бешикташ» пока не смогли прийти к соглашению о расторжении контракта. Клуб исключил Абубакара из состава, но они пока не смогли договориться о деньгах, поэтому нападающий еще останется в клубе на какое-то время.