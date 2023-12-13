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В Турции отреагировали на интерес «Спартака» к Абубакару

вчера, 19:07

Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», прокомментировал слухи об интересе «Спартака» к нападающему Венсану Абубакару.

Абубакара только что исключили из состава команды. Говорить об интересе «Спартака» пока преждевременно. Абубакар и «Бешикташ» пока не смогли прийти к соглашению о расторжении контракта. Клуб исключил Абубакара из состава, но они пока не смогли договориться о деньгах, поэтому нападающий еще останется в клубе на какое-то время.

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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:20
Зачем он Спартаку,молодых надо подписывать.
43avb64yhz6n
43avb64yhz6n
вчера в 19:49
да староват, конечно. вон на Моисея посмотрите
stanichnik
stanichnik ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:29, ред.
Доброго Здоровья ironigor!
Это в ЦСКА кони, а в Спартаке другие животные.)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:10
Ну значит стоит немного попредержать коней !)
Гость
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