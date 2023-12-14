В «Пари НН» оценили слухи об интересе «Нанта» к Севикяну

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов дал комментарий касательно информации об интересе к полузащитнику со стороны «Нанта».

Пока ни одного официального предложения клуб не получал. Мы знаем о желании Эдгара попробовать себя в Европе. Будет предложение — будем думать. На данный момент он игрок «Пари НН».

Был ли запрос от «Нанта» о сумме возможного трансфера? Был неофициальный запрос. С нами связались и спросили условия. Но это был высокопоставленный представитель клуба.