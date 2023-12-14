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В «Пари НН» оценили слухи об интересе «Нанта» к Севикяну

вчера, 14:55

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов дал комментарий касательно информации об интересе к полузащитнику Эдгару Севикяну со стороны «Нанта».

Пока ни одного официального предложения клуб не получал. Мы знаем о желании Эдгара попробовать себя в Европе. Будет предложение — будем думать. На данный момент он игрок «Пари НН».

Был ли запрос от «Нанта» о сумме возможного трансфера? Был неофициальный запрос. С нами связались и спросили условия. Но это был высокопоставленный представитель клуба.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 17:07, ред.
Вован и Лексус за директоров клубов и агентов игроков РПЛ добрались.
112910415
112910415
вчера в 16:59
всего-навсего какой-то Нант ... )
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 15:24
А ничего, что Европа воюет с Россией?
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:18
До окончания сезона надо сохранить Севикяна в клубе, а летом можно поторговаться, если будут предложения.
Гость
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