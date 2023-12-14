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Агент Ахмеда Мусы не исключил возможности возвращения футболиста в Россию

вчера, 19:43

Агент нападающего «Сивасспора» Ахмеда Мусы Тони Харрис высказался на тему возможного возвращения футболиста в Россию.

Нигериец играл за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также в 2018-м.

Не исключаю, что Ахмед ещё может приехать в Россию. В ЦСКА он провёл отличное время, у него осталось много друзей в вашей стране. На данный момент говорить об уходе из «Сивасспора» будет некорректно, потому что Ахмеду нравится выступать в чемпионате Турции и его всё устраивает.

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13 декабря
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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 21:13
Слуцкий расскрыл его однозначно.
lotsman
lotsman
вчера в 20:34
Агенту хочется хорошо пристроиться до завершения карьеры.))
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:25, ред.
Агент Ахмеда Мусы не исключил возможности возвращения футболиста в Россию.
То что хочется агенту и может быть даже самому игроку ,не всегда совпадает с реалиями . При всём уважении к Ахмеду , но его футбольной карьере приходит конец , ему уже 32 года, да и игрок уже даже в команде турецкого чемпионата редко выходит на поле , что является его истинным состоянием . А учитывая то что он игрок атаки , который не может приносить пользу команде, то и переход даже в чемпионат России видится как агентские фантазии . Разве только что если в команду из ФНЛ или нижней части турнирной таблицы РПЛ . Но и они наврядли пойдут на этот переход ввиду финансовой состовляющей . Так что все эти разговоры и хотелки не соответствуют нынешним реалиям . Ну вот как-то так на мой субъективный взгляд .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:09
Сергеевич вернулся1Сергеевич вернулся1 12 / 300
Специально для поклонника главбуха. А. Муса был очень хорошо продан в АПЛ 11 лет назад за 18 млн евро. Отыграл там 4 года. Потом дела пошли хуже и он пришел в аренду в ЦСКА и помог клубу в ЕК. После этого поиграл во многих клубах. Сейчас ему уже 32 год, лучшие годы позади. Вполне естественно желание агента пристроить игрока. А ЦСКА , как и любой клуб в РПЛ благотворительностью не занимается. Если только Спартак, который взял Мозеса, Бальде , а сейчас хочет Абубакара взять. Но таких клубов немного. Информация была полезной?
shlomo
shlomo
вчера в 19:56
Не думаю что его возьмет ЦСКА обратно...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:47
Пусть не мылится обратно в ЦСКА. Ответственный по спортивной части на дух не переносит ушедших по своему желанию. Дохлое дело.
Гость
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