Матч «Динамо» и ОФК не состоится из-за ухудшения отношений Сербии и Турции

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вчера, 21:26

ОФК отказался от проведения товарищеского матча с московским «Динамо» из-за напряжённых отношений между Сербией и Турцией.

Игра должна была пройти 3 февраля в Анталье.

По информации источника, в связи с ухудшением отношений между Сербией и Турцией командам из балканской страны на высшем уровне рекомендовано проводить тренировочные сборы в других государствах. Большинство из них отправится на Кипр.