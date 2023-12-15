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Матч «Динамо» и ОФК не состоится из-за ухудшения отношений Сербии и Турции

вчера, 21:26

ОФК отказался от проведения товарищеского матча с московским «Динамо» из-за напряжённых отношений между Сербией и Турцией.

Игра должна была пройти 3 февраля в Анталье.

По информации источника, в связи с ухудшением отношений между Сербией и Турцией командам из балканской страны на высшем уровне рекомендовано проводить тренировочные сборы в других государствах. Большинство из них отправится на Кипр.

Ранее ЦСКА сообщил о том, что встреча с «Партизаном» 1 февраля не состоится по независящим от российского клуба причинам.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:21
Что делать? Такая обстановка сейчас в мире. Скорей бы наступали хорошие времена.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:49
Снова политика вмешивается в спортивные дела.
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