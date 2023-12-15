Матч «Динамо» и ОФК не состоится из-за ухудшения отношений Сербии и Турции

ОФК отказался от проведения товарищеского матча с московским «Динамо» из-за напряжённых отношений между Сербией и Турцией.
Игра должна была пройти 3 февраля в Анталье.
По информации источника, в связи с ухудшением отношений между Сербией и Турцией командам из балканской страны на высшем уровне рекомендовано проводить тренировочные сборы в других государствах. Большинство из них отправится на Кипр.
Ранее ЦСКА сообщил о том, что встреча с «Партизаном» 1 февраля не состоится по независящим от российского клуба причинам.