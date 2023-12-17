В «Динамо» озвучили планы на зимние сборы

1702816146

вчера, 15:29

«Динамо» выйдет из отпуска 11-12 января. Футболисты соберутся в Москве для прохождения углубленного медицинского осмотра.

С 13 по 25 января «Динамо» проведёт сбор в катарской Дохе, сыграет один матч. С 31 января по 13 февраля москвичи проведут второй сбор в турецком Белеке, сыграют шесть матчей. С 16 по 25 февраля «бело-голубые» проведут ещё один сбор в турецком Белеке и сыграют четыре матча.

Количество товарищеских встреч может измениться, а точные даты игр появятся позднее.

Ранее сообщалось, что «Динамо» не сможет провести товарищеский матч с ОФК.