Ещё у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами

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вчера, 12:16

Сербские клубы отказываются проводить сборы в Турции. Из-за этого был отменён матч «Алании» против «Младости» и игра молодёжной команды «Локомотива» против «Спартака» из Суботицы. Об этом сообщила президент компании «Спортлэнд Тур», матч-агент ФИФА Ирина Полянская.

У нас уже были подписаны контракты на проведение этих игр, но сербы прислали письма об их отмене: «С сожалением сообщаем, что учебно-тренировочный сбор команды в Турции отменяется, надеемся на понимание».

Ранее сорвался матч «Динамо» с ОФК.