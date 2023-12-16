Ещё у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами

Сербские клубы отказываются проводить сборы в Турции. Из-за этого был отменён матч «Алании» против «Младости» и игра молодёжной команды «Локомотива» против «Спартака» из Суботицы. Об этом сообщила президент компании «Спортлэнд Тур», матч-агент ФИФА Ирина Полянская.
У нас уже были подписаны контракты на проведение этих игр, но сербы прислали письма об их отмене: «С сожалением сообщаем, что учебно-тренировочный сбор команды в Турции отменяется, надеемся на понимание».
Ранее сорвался матч «Динамо» с ОФК.
Если честно, то печально, у нас и так проблемы, так ещё те с кем у нас хорошие отношения ссорятся между собой.
Если честно, то печально, у нас и так проблемы, так ещё те с кем у нас хорошие отношения ссорятся между собой.
Надо бы разобраться.
Надо бы разобраться.