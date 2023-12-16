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Ещё у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами

вчера, 12:16

Сербские клубы отказываются проводить сборы в Турции. Из-за этого был отменён матч «Алании» против «Младости» и игра молодёжной команды «Локомотива» против «Спартака» из Суботицы. Об этом сообщила президент компании «Спортлэнд Тур», матч-агент ФИФА Ирина Полянская.

У нас уже были подписаны контракты на проведение этих игр, но сербы прислали письма об их отмене: «С сожалением сообщаем, что учебно-тренировочный сбор команды в Турции отменяется, надеемся на понимание».

Ранее сорвался матч «Динамо» с ОФК.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:40
Я как понимаю у Турции и Сербии возникли проблемы между собой и сербские клубы отменяют сборы в Турции и по этой причине страдают наши клубы.
Если честно, то печально, у нас и так проблемы, так ещё те с кем у нас хорошие отношения ссорятся между собой.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:41
Мутная история...
Надо бы разобраться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:27
Непонятная ситуация какая-то...
Гость
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