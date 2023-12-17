«Боруссия» Дортмунд активно работает над трансфером левого защитника в зимнее трансферное окно.
По информации источника, сделку одобряют и совет директоров, и главный тренер Эдин Терзич. В данный момент клуб ведёт переговоры с различными кандидатами.
Если бы у Вацке были хотя бы какие-нибудь амбиции, он отправил бы Эдина в отставку после подаренного ему и им профуканного чемпионства.
Если бы у Вацке были хотя бы какие-нибудь амбиции, он отправил бы Эдина в отставку после подаренного ему и им профуканного чемпионства.