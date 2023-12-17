«Боруссия» Дортмунд работает над подписанием левого защитника зимой

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вчера, 16:45

«Боруссия» Дортмунд активно работает над трансфером левого защитника в зимнее трансферное окно.

По информации источника, сделку одобряют и совет директоров, и главный тренер Эдин Терзич. В данный момент клуб ведёт переговоры с различными кандидатами.