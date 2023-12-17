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«Боруссия» Дортмунд работает над подписанием левого защитника зимой

вчера, 16:45

«Боруссия» Дортмунд активно работает над трансфером левого защитника в зимнее трансферное окно.

По информации источника, сделку одобряют и совет директоров, и главный тренер Эдин Терзич. В данный момент клуб ведёт переговоры с различными кандидатами.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:58
Главная проблема, что Терзич до сих пор вообще кого-то одобряет, хотя уже давно доказал свою некомпетентность.

Если бы у Вацке были хотя бы какие-нибудь амбиции, он отправил бы Эдина в отставку после подаренного ему и им профуканного чемпионства.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:48
Посмотрим кого сумеют зимой уговорить.
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