Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал самым популярным спортсменом по запросам Google за всю историю.
Компания существует с 1998 года. Португалец выступает за саудовскую команду с конца декабря прошлого года.
Как ранее стало известно, Роналду и форвард «Интер Майами» Лионель Месси не вошли в первую десятку Google по самым популярным запросам спортсменов в 2023 году.
Так, что если отнять все эти "автоматы", то получится ещё один дутый "рекорд".
Так, что если отнять все эти "автоматы", то получится ещё один дутый "рекорд".
Теперь понятно почему дырявый в последние годы засыпался скандалами, шёл к заветной цели.
Теперь понятно почему дырявый в последние годы засыпался скандалами, шёл к заветной цели.
Если объединить эти синонимы, то окажется, что Месси минимум не менее популярен, чем Роналду, и это будет честно.
Нельзя преуменьшать заслуги Леонеля в современном футболе.
Если объединить эти синонимы, то окажется, что Месси минимум не менее популярен, чем Роналду, и это будет честно.
Нельзя преуменьшать заслуги Леонеля в современном футболе.