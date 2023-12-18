Роналду стал самым популярным спортсменом по запросам в истории Google

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вчера, 11:50

Нападающий «Аль-Насра» стал самым популярным спортсменом по запросам Google за всю историю.

Компания существует с 1998 года. Португалец выступает за саудовскую команду с конца декабря прошлого года.

Как ранее стало известно, Роналду и форвард «Интер Майами» Лионель Месси не вошли в первую десятку Google по самым популярным запросам спортсменов в 2023 году.