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Роналду стал самым популярным спортсменом по запросам в истории Google

вчера, 11:50

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал самым популярным спортсменом по запросам Google за всю историю.

Компания существует с 1998 года. Португалец выступает за саудовскую команду с конца декабря прошлого года.

Как ранее стало известно, Роналду и форвард «Интер Майами» Лионель Месси не вошли в первую десятку Google по самым популярным запросам спортсменов в 2023 году.

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Аль-Наср  Криштиану Роналду
Перевод с Официальный YouTube-канал Google Фото: Аккаунт ФК «Аль-Наср» в соцсети «X»
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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:29
- А Штирлиц всё равно круче!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:13
Лучший бомбардир в истории футбола.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 17:09
К сожалению тема ЛГБТ сейчас в принципе пользуется популярностью
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 16:27, ред.
Месси - лучший, Геша - популярный, как пицца.. Можно сколько угодно говорить про яйца, показанные Авейру Симеоне, но фото яйца по популярности побило фото Месси с Кубком Мира.. А-ха-ха-ха..
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:16, ред.
Кстати когда в гугл набираешь Роналдо (бразилец, легендарный зубастик), то автоматом высвечивается Роналду.
Так, что если отнять все эти "автоматы", то получится ещё один дутый "рекорд".
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:13
Дырявого больше всего по скандалам набирают.
Теперь понятно почему дырявый в последние годы засыпался скандалами, шёл к заветной цели.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 15:34
в половине запросов на поиск роналду наверняка в кукисах переходы с порнохаба
lotsman
lotsman
вчера в 13:52
Популярность в Google это вообще то не о футболе. Это сплетни об образе жизни, но только не о футболе.)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:26
Это банально нечестно, одного ищут по запросу "Роналду", а второго - по "Месси", "гном", "внебрачный сын Инфантино", "золотомячевый вор" (также "кто украл ЗМ у Снейдера", "кто украл ЗМ у Иньесты" и т.п.), "косметический галактический инопланетянин и куда он улетает в важных матчах ЛЧ" и т.п.

Если объединить эти синонимы, то окажется, что Месси минимум не менее популярен, чем Роналду, и это будет честно.

Нельзя преуменьшать заслуги Леонеля в современном футболе.
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY ответ x98j8hcmd2zx (раскрыть)
вчера в 13:14
купить то купил, а толку? премия Golden Boy и Золотая перчатка все равно у других.. кого-то уволят из Уефа за такие про(ё)..валы
Rattlehead
Rattlehead ответ stromshik (раскрыть)
вчера в 13:02, ред.
Ага, и на запрос о росте Месси Гугл выдаст 187 см.
stromshik
stromshik ответ Рой Макай (раскрыть)
вчера в 12:53
Нет, заменит в запросах Роналду на Месси
112910415
112910415
вчера в 12:46
и чему тут удивляться ?
x98j8hcmd2zx
x98j8hcmd2zx
вчера в 12:39
Не думаю что какой-то Роналду ,может быть интересен как спортсмен,Меська купил ФИФА и УЕФА -получил ЗМ/правда незаслуженно/,а из спортсменов наибольший интерес это Йоханес Бё!!!
4e23qv3665xv
4e23qv3665xv
вчера в 12:21
Самый известный, самый лучший футболист в истории, самый популярный! Великий Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру.
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 12:02
Скоро Месси купит контрольный пакет акций Гугла и подотрет все запросы, включающие слово «Роналду»
Capral
Capral ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 12:00
Всегда!!!!!!!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:57
Он вроде и раньше им был !
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