Стильная фотосессия Куртуа и встреча Бекхэма с Обамой. Лучшее из соцсетей

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден получил права.
Легенда МЮ Дэвид Бекхэм встретился с Бараком Обамой.
Девушка дня. Ксения, жена экс-полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.
Бывший игрок «Челси» Джо Коул посетил гонки, где пообщался с Полем Погба и Патрисом Эвра.
А Стивен Джеррард увиделся с Флораном Малуда и Эриком Абидалем.
Голкипер «Галатасарая» Фернандо Муслера уже нарядил елку. Сегодня его команде предстоит очень важный матч в Лиге чемпионов.
Милота дня. Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва показал свою дочь, которая родилась в конце августа.
Филиппе Коутиньо отпраздновал день рождения сына.
Легенды «Аякса» Яри Литманен и Эдвин ван дер Сар попозировали возле новогодней елки.
Полузащитник «Торонто» Федерико Бернардески также готов к праздникам, а вы?
Пауло Дибала хотел сфотографироваться со своей невестой, как вдруг в кадр влезли их собаки.
Мемфис Депай тоже провел время со своим питомцем.
Лионель Месси решил сходить в супермаркет, где его узнали фанаты.
Голкипер «Ливерпуля» Алиссон весело провел время с сыном.
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа снялся в стильной фотосессии со своей невестой.
Бывший футболист «Ювентуса» Дуглас Коста станет отцом.
На этом наш выпуск завершен. Наслаждайтесь зимой, как это делает защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов.