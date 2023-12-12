Soccer.ru
ГлавнаяБлогиМодный разговорВокруг футбола

Стильная фотосессия Куртуа и встреча Бекхэма с Обамой. Лучшее из соцсетей

вчера, 08:53
Куртуа
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Погба Поль
Погба Поль
Полузащитник
Дибала Пауло
Дибала Пауло
Нападающий

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден получил права.

Стильная фотосессия Куртуа и встреча Бекхэма с Обамой. Лучшее из соцсетей

Легенда МЮ Дэвид Бекхэм встретился с Бараком Обамой.

Стильная фотосессия Куртуа и встреча Бекхэма с Обамой. Лучшее из соцсетей

Девушка дня. Ксения, жена экс-полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.

Стильная фотосессия Куртуа и встреча Бекхэма с Обамой. Лучшее из соцсетей

Бывший игрок «Челси» Джо Коул посетил гонки, где пообщался с Полем Погба и Патрисом Эвра.

Стильная фотосессия Куртуа и встреча Бекхэма с Обамой. Лучшее из соцсетей

А Стивен Джеррард увиделся с Флораном Малуда и Эриком Абидалем.

Стильная фотосессия Куртуа и встреча Бекхэма с Обамой. Лучшее из соцсетей

Голкипер «Галатасарая» Фернандо Муслера уже нарядил елку. Сегодня его команде предстоит очень важный матч в Лиге чемпионов.

Стильная фотосессия Куртуа и встреча Бекхэма с Обамой. Лучшее из соцсетей

Милота дня. Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва показал свою дочь, которая родилась в конце августа.

Стильная фотосессия Куртуа и встреча Бекхэма с Обамой. Лучшее из соцсетей

Филиппе Коутиньо отпраздновал день рождения сына.

Стильная фотосессия Куртуа и встреча Бекхэма с Обамой. Лучшее из соцсетей

Легенды «Аякса» Яри Литманен и Эдвин ван дер Сар попозировали возле новогодней елки.

Стильная фотосессия Куртуа и встреча Бекхэма с Обамой. Лучшее из соцсетей

Полузащитник «Торонто» Федерико Бернардески также готов к праздникам, а вы?

Стильная фотосессия Куртуа и встреча Бекхэма с Обамой. Лучшее из соцсетей

Пауло Дибала хотел сфотографироваться со своей невестой, как вдруг в кадр влезли их собаки.

Стильная фотосессия Куртуа и встреча Бекхэма с Обамой. Лучшее из соцсетей

Мемфис Депай тоже провел время со своим питомцем.

Стильная фотосессия Куртуа и встреча Бекхэма с Обамой. Лучшее из соцсетей

Лионель Месси решил сходить в супермаркет, где его узнали фанаты.

Стильная фотосессия Куртуа и встреча Бекхэма с Обамой. Лучшее из соцсетей

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон весело провел время с сыном.

Стильная фотосессия Куртуа и встреча Бекхэма с Обамой. Лучшее из соцсетей Голкипер «Реала» Тибо Куртуа снялся в стильной фотосессии со своей невестой.

Стильная фотосессия Куртуа и встреча Бекхэма с Обамой. Лучшее из соцсетей

Бывший футболист «Ювентуса» Дуглас Коста станет отцом.

Стильная фотосессия Куртуа и встреча Бекхэма с Обамой. Лучшее из соцсетей

На этом наш выпуск завершен. Наслаждайтесь зимой, как это делает защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов.

Стильная фотосессия Куртуа и встреча Бекхэма с Обамой. Лучшее из соцсетей

Итало: «Сейчас не изучаю русский язык»
11 декабря
Рой Кин считает, что подарки на Рождество — это «традиция для детей»
11 декабря
Скоулз неприличным жестом отреагировал на выступление музыкантов
10 декабря Фото
«Нас мало, но мы в тельняшках». Абаскаль — игрокам «Спартака»
10 декабря
Иван Сергеев не планирует смотреть футбол во время отпуска
10 декабря
Семак: «Мы с честью выдержали сложный отрезок»
10 декабря
Все комментарии
Последний пост аналитика
Последний пост аналитика ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 13:41
Между прочим, она почти 180 см ростом)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:26
Они бы невесте Куртуа еще табуретку или стремянку предложили
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 10:25
Гном за бургерами пошел. В футбол он уже не играет. Пузо у него уже больше золотых мечей.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 