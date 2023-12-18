В Ньоне прошла жеребьёвка 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов сезона 2023/24.
По её итогам определились следующие пары:
«Порту» — «Арсенал»
«Наполи» — «Барселона»
ПСЖ — «Реал Сосьедад»
«Интер» — «Атлетико»
ПСВ — «Боруссия» Дортмунд
«Лацио» — «Бавария»
«Копенгаген» — «Манчестер Сити»
«РБ Лейпциг» — «Реал»
Первые матчи пройдут 13-14 и 20-21 февраля 2024 года, ответные — 5-6 и 12-13 марта 2024-го.
Поединки 1/4 финала состоятся 9-10 и 16-17 апреля, 1/2 — 30 апреля-1 мая и 7-8 мая.
Финал турнира пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 1 июня.
Я бы предпочел Реал, у которых больше нет Бенза, или Барсу, что бы отомстить за айтекинушку, но не повезло..
Я бы предпочел Реал, у которых больше нет Бенза, или Барсу, что бы отомстить за айтекинушку, но не повезло..