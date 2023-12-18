Прошла жеребьёвка 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов

«Хайденхайм» – «Фрайбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура

«Байер» – «Бохум»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (20.12.2023) Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура