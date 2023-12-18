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Прошла жеребьёвка 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов

вчера, 14:20

В Ньоне прошла жеребьёвка 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов сезона 2023/24.

По её итогам определились следующие пары:

«Порту» — «Арсенал»

«Наполи» — «Барселона»

ПСЖ — «Реал Сосьедад»

«Интер» — «Атлетико»

ПСВ — «Боруссия» Дортмунд

«Лацио» — «Бавария»

«Копенгаген» — «Манчестер Сити»

«РБ Лейпциг» — «Реал»

Первые матчи пройдут 13-14 и 20-21 февраля 2024 года, ответные — 5-6 и 12-13 марта 2024-го.

Поединки 1/4 финала состоятся 9-10 и 16-17 апреля, 1/2 — 30 апреля-1 мая и 7-8 мая.

Финал турнира пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 1 июня.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт УЕФА
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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:33
Реалу и МС не самые сильные соперники достались, думаю прошлогодние финалисты пройдут в следующий круг розыгрыша ЛЧ
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:28
Вам респект за то, что признали свою ошибку в общении. В наше время это большая редкость. По этой причине от меня вам лайк. Большой.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 22:03, ред.
Так то да..., слабых там по определению нет. Но Пашкиным реально досталось. )

Самые же тягучие и жо.пострашные игры (имхо) будут между Барсой/Наполи и Интером/Атлетико. Испано-итальянский дуэт это футбольная жижа (навоз) в центре поля... и минимум игры во вратарской. В общем комплектами костылей (тьфу-тьфу) им надо отменно запастись.)
Imrebellion
Imrebellion ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:53
О том и речь. Приплетать сюда глубокие ответвления науки, примения которых, явно подразумевает совсем другие отрасли, нежели чем "шесть раз совпало - значит заговор!", изначально странно. Вот это и назвал перегибом. При чем, глянул на предыдущие расклады жеребьевки, с чего это из БД, РБ Лейпцига, Брюгге, Айнтрахта - слабейший именно тот, который выпал в соперники обвиняемого? А ещё, раньше когда Челси тоже участвовал...частенько рандомные блогеры прям угадывали всех пар таким же вытягиванием. При чем, с желанным самым слабым соперником (аж дважды, с Ренном) теория заговора? Невероятное по теории вероятности?
Далее аргумент по общей логики таких глупых подстроек. Шейхи с формированием команд уже обеспечивают победу (вероятную) над всеми слабыми в лиге и лазерами со вторых мест ЛЧ. Следующий этап, по-любому, встреча с другими фаворитами. Такая мелочность как подстава одного относительно "слабейшего" на один этап, оно им надо??
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ матос (раскрыть)
вчера в 21:45, ред.
"ссори друг арсеналу болты кргом без обид, Ливерпуль, ТТХ , Интер Спартак и Реал"

Ну ... вот это уже совсем другое дело !!!
Теперь беги за второй..., - Пеликан через час закроют!
матос
матос ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:24
ссори друг арсеналу болты кргом без обид, Ливерпуль, ТТХ , Интер Спартак и Реал
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 21:21
что-то шейховым мешкам достались подозрительно слабенькие соперники, неужели до жеребьёвки уже добрались, совпадением сложно назвать
матос
матос
вчера в 21:20
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Imrebellion (раскрыть)
    вчера в 21:15, ред.
    "Не надо тут из себя изображать уникумов и учёных"

    А я и не изображаю..., хоть когда и учился, с вышкой в ВУЗе был на ТЫ. Однако ТВ - это реально ВНЕЗЕМНОЕ ! По сложности - самый тяжелый предмет на технических факультетах. Даже Сопромат перемолоть не так чревато для мозга, нежели это. А уж когда на 4-м курсе пошло математическое программирование, посредством инструментария ТВ, то тут все вешались..., без исключения.))
    Во время экзаменов (в перерыве) дымили в курилке с самим преподом... Так он нам разгрузку устроил..., мол её большинство учёных мужей - математиков с учёными степенями не понимают... Поэтому... если с третьего раза сдадите, то вам, считай, повезло. )

    Ладно. Занесло меня малясь..., в молодость свою. Перегнул. Если чем обидел, извини. Ничего личного.
    Imrebellion
    Imrebellion ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 21:07
    Перечитайте все комменты, и свой ответ, Избранный и Жалостливый, Вы наш!
    Будем разбирать эту науку тут?? Потом применим это все на футбол - и вуаля, разоблачение века, не выйдя из своей комнаты!
    Не надо тут из себя изображать уникумов и учёных, нет ни единого аргумента смотреть на других юзеров с высока и смеяться, особенно, глядя на эти блестящие умозаключения с нападками.
    Пускай, люди со стороны сами решат кто смешен и жалок.
    Sкрудж
    Sкрудж
    вчера в 20:45
    На проход Порто Арсенал - 35 на 65 % , Наполи Барса - 45 на 55 % , ПСЖ Сосьедад - 60 на 40 % , Интер Атлетико - 50 на 50 , ПСВ Боруссия 30 на 70 , Лацио Бавария 25 на 75 , Копенгаген Сити 20 на 80 , Лейпциг Реал 35 на 65.
    Incredulous
    Incredulous ответ 3ton (раскрыть)
    вчера в 20:22
    Если бы читал внимательно, то понял о чем речь. Самая слабая команда из первой корзины.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Imrebellion (раскрыть)
    вчера в 20:21, ред.
    "Эту "науку" давно размусолили в разных сферах, а математики легко скажут это рандом до бесконечности."

    Глупость, сказанная по незнанию, терпима. Но когда она звучит с таким апломбом и так громко, как от тебя, то вызывает смех и жалость.
    Половина профессорского состава по вышке в ВУЗах, да будет тебе известно, кулуарно не разносят ТВ, а признают ограниченность собственного понимания данной дисциплины.
    И только уникумы действительно понимают дискретное распределение в оценке событий, которое, кстати, родил Паскаль - великий среди равных м а т е м а т и к о в нашей цивилизации. Посредственность же тупо решает вероятностные задачи по алгоритмам великого француза и его последователей, НЕ БОЛЕЕ!
    Рой Макай
    Рой Макай ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 20:15
    Ну Копенгаген при всем уважении все таки никак не вывезет) было бы круто конечно Сити на Интер сразу бросить, но увы, не сложилось
    Imrebellion
    Imrebellion ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 20:12
    Омг, ну ты загнул про теорию вероятности! Ещё и с "КРАЙНЕ ДОСТОВЕРНЫМ выводом"?? Эту "науку" давно размусолили в разных сферах, а математики легко скажут это рандом до бесконечности.
    В аргументах, "обоим шейховским клубам достали слабейших соперников"?? Прям слабейших?? Я тоже недолюбливаю эти клубы (их хайп, преимущество в лиге и так им облегчает задачи в ЛЧ), но Сосьедад сейчас солиднее Интера, Копенгаген сильнее МЮ, давал бой Баварии. Да и смысл гнать на жеребьевку, если она изначально подразумевает отсеять слабых, либо дать последний шанс вторым местам? В итоге все равно решает лютая удача. В прошлом году у МС должна быть нормальная Бавария, а не вот это все прям перед матчами с Сити, в финале же Интер должен был расстрелять с нормальным нападающим, но увы. До этого все мы помним Реал... Да и Челси до них, в чемпионате Лестер не могли осилить, а в ЛЧ прям изи победа.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 20:12, ред.
    Я понимаю твоё отчаяние, Павел.
    Арсенал, как представитель первой восьмёрки, получил самого хренового оппонента в лице Порту. Если у остальных в соперниках клубы с более менее выраженным стилем и возможностями, то против португальцев, молодому Артете уж точно не выстроить план на игру ..., даже гипотетически.
    Смотрел их с Барселоной... Очень неприятный визави, который всё умеет на поле.
    Сразу от себя скажу, что если Арсы ломанутся вперёд и натянут на себя роль первого номера, им придётся нихт гуд!

    По поводу же моих любимцев из ПарижУ, спешу успокоить и обрадовать тебя заранее: Реал Сосьедад не сможет - Энрике поможет. Тут к бабке не ходи!

    По поводу Сити скажу так. Много "горожане" датчанам не навтыкают. Автобус у них не просто - мячик пнул на отье...ись. Играть они умеют и выжидать момент тоже. Лёгкой прогулки для МС не жду.

    P.S. А с Володей не ругайся. Много чего он путного сказал..., хоть и был кардинально неправ в оценке точности событий посредством теории вероятности.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 20:06
    А я бы не стал и не стану рассуждать с умным видом о шансах команд в этих противостояниях. Потому что дело это бесперспективное и ненужное. Что изменится от того, что мы скажем, что та или иная команда фаворит и имеет больше шансов пройти в следующий круг ? Ничего. Нас ждут интересные матчи, а это самое главное. Кто выиграет, тоже не важно. Лично для меня. Выиграл, следовательно был сильнее в противостоянии.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Рой Макай (раскрыть)
    вчера в 19:41
    на счёт Сити категорически не соглашусь, много летят по осени
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 19:17
    Почти во всех парах есть фавориты.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 18:16
    Обычная жеребьёвка....
    Но начитаешься тут - обхохочешься....
    И заговор нефтянных клубов...и кто кому сколько и когда заплатил....и волосатые шарики....)))

    "Как здорово...что все мы здесь сегодня собрались"..)))
    3ton
    3ton ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 17:53
    Когда Сосьедад стал слабым ?
    Когда на ПСЖ попал ?🤣🤣🤣
    Бакланский рубеж
    Бакланский рубеж ответ Roger Young (раскрыть)
    вчера в 17:40
    В Италии ничья. В Барселоне победа Наполи. Это ж Барса, епта.
    Kenas Ter-Aristakessian
    Kenas Ter-Aristakessian
    вчера в 17:38
    Интер - Атлетико самая равная пара.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 17:38
    Вывод ты тогда должен сделать не такой, а "хотя коррелирующим фактором является то, что что клубы принадлежат шейхам, я придерживаюсь точки зрения, что никто не отменял невероятного везения, равного по порядку выигрышу главного приза в лотерею, что эти два крайне маловероятных события совпадут".
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
    вчера в 17:37, ред.
    Скука смертная какая-то! Ни одной "пары смерти". Наполи - Барса, Копен - МС, Лейпциг - Реал, Порту - Арсенал... где-то мы всё это уже видали, не так давно. Лацио - Бавария, ПСЖ - Сосьедад, ПСВ - Дортмунд... Ой блин, как интересно! Аж дух захватывает!)))
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 17:28
    Более менее равные пары на данный момент, это :
    Наполи - Барселона, ПСЖ - Реал Сосьедад, Интер - Атлетико Мадрид, ПСВ Эйндховен - Боруссия Дортмунд. В паре Порту - Арсенал, думаю, что всё таки пройдут лондонцы. В других парах, Реал Мадрид, Бавария и Манчестер Сити должны пройти дальше. Но опять же, неизвестно, в каком состоянии будут все команды в феврале. Больше всех должны радоваться Манчестер Сити, ПСЖ и Бавария. Конечно же Реал Сосьедад может преподнести сюрприз. Приятного нам просмотра.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Nazi (раскрыть)
    вчера в 17:27
    Тут я согласен, на "Арсенал" Артеты смотреть скучно, хотя я не из-за этого перестал следить почти за ним, а из-за его отношения к воспитанникам и ветеранам команды, если Веня пытался на них строить клуб, то у Артеты, с одной стороны, чисто деловое отношение (перестал быть достаточно полезен клубу, ты не получишь шанса и не нужен, как было с Роу, а с ветеранами при Артете вообще не прощаются), с другой стороны, у него есть сильные антипатии (он сразу, как пришел, намекнул, что Пепе ему не интересен, Гендузенка он выставил на трансферы из-за его каких-то слов на поле, и Салиба он сначала тоже сказал, что тот не нужен, но потом извинился, потому что тот стал топом). Веня же верил в людей и никогда такого отношения как к роботам бы не позволил, и в целом это давало результаты.
    Dauletbek
    Dauletbek ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 17:26
    Единственный адекватный комментарии +
    allemz
    allemz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 17:24
    Маловероятное событие это обязательно несбыточное?
    Что мешает мне сделать вывод, что КРАЙНЕ ДОСТОВЕРНЫМ фактором для твоих умозаключений - "клуб принадлежит шейхам"
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 17:20
    Теория вероятности как раз крайне точная, есть совершенно определённые распределения вероятностей, всё основано на формулах.

    Если у тебя есть два крайне маловероятных событий

    1) Оба арабских клуба одновременно получают слабейших соперников с вероятностью 1 к 49
    2) МС получает слабых соперников в 7 розыгрышах из 8ми, ну самых слабых в 4 розыгрышах из 8ми условно, даже ещё один ноль откинем, всего 1 к 1000 будет

    Причём эти оба крайне маловероятных события коррелируют (клуб принадлежит шейхам), то делается вывод, что корреляция и является основой событий.

    Значит, из наших вероятностей мы делаем КРАЙНЕ ДОСТОВЕРНЫЙ вывод, что главное условие для хорошей жеребьёвки - "клуб принадлежит шейхам".
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