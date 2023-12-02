УЕФА не включил Россию в список команд-участников жеребьёвки Лиги Наций

Сборная России отсутствует в списке команд, которые примут участие в жеребьёвке Лиги Наций сезона 2024/25.
Процедура пройдёт 8 февраля 2024 года в Париже.
Российская национальная команда была отстранена от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года.
Возможно уже договариваются как решить эту проблему.
Возможно уже договариваются как решить эту проблему.
Кстати благодаря санкциям Россия в своё время стала морской державой, так, что историю надо знать и помнить.
А мы подождём, правда на нашей стороне.
Кстати благодаря санкциям Россия в своё время стала морской державой, так, что историю надо знать и помнить.
А мы подождём, правда на нашей стороне.