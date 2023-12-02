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УЕФА не включил Россию в список команд-участников жеребьёвки Лиги Наций

сегодня, 17:31

Сборная России отсутствует в списке команд, которые примут участие в жеребьёвке Лиги Наций сезона 2024/25.

Процедура пройдёт 8 февраля 2024 года в Париже.

Российская национальная команда была отстранена от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 18:30
Это ожидаемо и, думаю, мало кого удивило.
Elliada
Elliada
сегодня в 17:58
Правильно. Зачем нам скатываться в рейтинге ФИФА? А так играем с кем попало и поднимаемся в рейтинге.
Байкал-38
Байкал-38 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 17:49
Как знать, как знать...
Возможно уже договариваются как решить эту проблему.


drug01
drug01
сегодня в 17:49
Значит все турниры мимо.... Терпим!!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:45
В Европе сейчас модно переписывать историю, но лучше бы они её просто изучали и тогда бы они знали, что с Россией шутки плохи.
Кстати благодаря санкциям Россия в своё время стала морской державой, так, что историю надо знать и помнить.
А мы подождём, правда на нашей стороне.
ABir
ABir
сегодня в 17:45
У кого-то из руководителей российского футбола еще остались иллюзии, что нас ждут в европейском футболе. Пора реально думать про Азию, потому, как в Африку мы по географическим признакам не проходим.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 17:43
Зачем мы держим посольства в Европе?
sihafazatron
sihafazatron ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 17:41
Не думаю, что они что-то обещали. Это наши чиновники такое нам говорят, что у них все под контролем итд итп
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:34
Шлют только обещания,прогнившая УЕФА.
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