«Арсенал» сыграет с «Ливерпулем» в 3-м раунде Кубка Англии

Прошла жеребьёвка 3-го раунда Кубка Англии.
Встречи пройдут 6 и 7 января 2024 года.
«Лутон Таун» — «Болтон Уондерерс»
«Шрюсбери Таун» — «Рексхэм»
«Арсенал» — «Ливерпуль»
«Сток Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион»
«Норвич Сити» – «Крю Александра»/«Бристоль Роверс»
«Вест Хэм» – «Бристоль Сити»
«Тоттенхэм» — «Бернли»
«Фулхэм» — «Ротерхэм»
«Вест Бромвич» — «Олдершот»/«Стокпорт Каунти»
«Саутгемптон» – «Алфретон Таун»/«Уолсолл»
«Уимблдон»/Рэмсгейт" -«Ипсвич»
«Петерборо Юнайтед» — «Лидс Юнайтед»
«Миллуолл» – «Лестер Сити»
«Уотфорд» — «Честерфилд»
«Сандерленд» – «Ньюкасл Юнайтед»
«Шеффилд Уэнсдей» – «Кардифф»
«Кристал Пэлас» – «Эвертон»
«Мидлсбро» – «Астон Вилла»
«Ноттингем Форест» — «Блэкпул»/«Форест Грин Роверс»
«Уиган Атлетик» — «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Сити» – «Хаддерсфилд Таун»
«Блэкберн» — «Кэмбридж Юнайтед»
«Джиллингем» – «Шеффилд Юнайтед»
«Суонси Сити» – «Моркамб»
«Челси» — «Престон»
КПР — «Борнмут»
«Ковентри Сити» – «Оксфорд Юнайтед»
«Брентфорд» — «Вулверхэмптон»
«Плимут Аргайл» — «Саттон Юнайтед»
«Мейдстон Юнайтед» — «Стивенидж Боро»/«Порт Вейл»
«Ньюпорт Каунти»/«Барнет» — «Истли»
«Халл Сити» — «Бирмингем Сити»