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«Арсенал» сыграет с «Ливерпулем» в 3-м раунде Кубка Англии

сегодня, 20:52

Прошла жеребьёвка 3-го раунда Кубка Англии.

Встречи пройдут 6 и 7 января 2024 года.

«Лутон Таун» — «Болтон Уондерерс»

«Шрюсбери Таун» — «Рексхэм»

«Арсенал» — «Ливерпуль»

«Сток Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион»

«Норвич Сити» – «Крю Александра»/«Бристоль Роверс»

«Вест Хэм» – «Бристоль Сити»

«Тоттенхэм» — «Бернли»

«Фулхэм» — «Ротерхэм»

«Вест Бромвич» — «Олдершот»/«Стокпорт Каунти»

«Саутгемптон» – «Алфретон Таун»/«Уолсолл»

«Уимблдон»/Рэмсгейт" -«Ипсвич»

«Петерборо Юнайтед» — «Лидс Юнайтед»

«Миллуолл» – «Лестер Сити»

«Уотфорд» — «Честерфилд»

«Сандерленд» – «Ньюкасл Юнайтед»

«Шеффилд Уэнсдей» – «Кардифф»

«Кристал Пэлас» – «Эвертон»

«Мидлсбро» – «Астон Вилла»

«Ноттингем Форест» — «Блэкпул»/«Форест Грин Роверс»

«Уиган Атлетик» — «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Сити» – «Хаддерсфилд Таун»

«Блэкберн» — «Кэмбридж Юнайтед»

«Джиллингем» – «Шеффилд Юнайтед»

«Суонси Сити» – «Моркамб»

«Челси» — «Престон»

КПР — «Борнмут»

«Ковентри Сити» – «Оксфорд Юнайтед»

«Брентфорд» — «Вулверхэмптон»

«Плимут Аргайл» — «Саттон Юнайтед»

«Мейдстон Юнайтед» — «Стивенидж Боро»/«Порт Вейл»

«Ньюпорт Каунти»/«Барнет» — «Истли»

«Халл Сити» — «Бирмингем Сити»

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 21:19
Жаль что они уже играют на таком уровне... это мог бы быть крутой финальный матч.
drug01
drug01
сегодня в 20:53
Интересная будет игра шансы равны!
Grizly88
Grizly88
сегодня в 20:53
А Сити как всегда со слабыми
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