Прошла жеребьёвка группового этапа Евро-2024

В Гамбурге состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы 2024 года.
Группа А: Германия, Венгрия, Шотландия, Швейцария
Группа B: Испания, Албания, Хорватия, Италия
Группа C: Дания, Англия, Словения, Сербия
Группа D: Франция, Австрия, Нидерланды, победитель стыковых матчей Пути А Лиги Наций
Группа E: Бельгия, Румыния, Словакия, победитель стыковых матчей Пути B Лиги Наций
Группа F: Португалия, Турция, Чехия, победитель стыковых матчей Пути С Лиги Наций
ЧЕ это реальное пекло, это знают все топ сборные и даже Россия
Это не СА проигрывать и возить партнерами дохлые Польшу и Мексику
ЧЕ это реальное пекло, это знают все топ сборные и даже Россия
Это не СА проигрывать и возить партнерами дохлые Польшу и Мексику
Путь B: Израиль — Исландия, Босния и Герцеговина — Украина (победитель второй пары примет своего соперника в финальном поединке на своём поле).
Путь С: Грузия — Люксембург, Греция — Казахстан (победитель первой пары станет хозяином финального матча).
Путь B: Израиль — Исландия, Босния и Герцеговина — Украина (победитель второй пары примет своего соперника в финальном поединке на своём поле).
Путь С: Грузия — Люксембург, Греция — Казахстан (победитель первой пары станет хозяином финального матча).
это о ком речь? какие сборные?
это о ком речь? какие сборные?