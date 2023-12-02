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Прошла жеребьёвка группового этапа Евро-2024

сегодня, 20:52

В Гамбурге состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы 2024 года.

Группа А: Германия, Венгрия, Шотландия, Швейцария

Группа B: Испания, Албания, Хорватия, Италия

Группа C: Дания, Англия, Словения, Сербия

Группа D: Франция, Австрия, Нидерланды, победитель стыковых матчей Пути А Лиги Наций

Группа E: Бельгия, Румыния, Словакия, победитель стыковых матчей Пути B Лиги Наций

Группа F: Португалия, Турция, Чехия, победитель стыковых матчей Пути С Лиги Наций

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт УЕФА
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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:18, ред.
Покажите эти группы псевдолидеру сборной Аргентины и его персофанам, и попробуйте вспомнит Лихтенштейн или что-то в этом духе.
ЧЕ это реальное пекло, это знают все топ сборные и даже Россия
Это не СА проигрывать и возить партнерами дохлые Польшу и Мексику
Elliada
Elliada
сегодня в 21:17
Нормальная жеребьевка
Busta Rhumes
Busta Rhumes ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 21:15
Путь А: Польша — Эстония, Уэльс — Финляндия (победитель второй пары будет хозяином в финале).

Путь B: Израиль — Исландия, Босния и Герцеговина — Украина (победитель второй пары примет своего соперника в финальном поединке на своём поле).

Путь С: Грузия — Люксембург, Греция — Казахстан (победитель первой пары станет хозяином финального матча).
stanichnik
stanichnik
сегодня в 21:06
Определить третьего лишнего сложнее всего будет в группе "B".
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:05
победитель стыковых матчей Пути А Лиги Наций
это о ком речь? какие сборные?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:01
Будем внимательно слушать радио "Маяк"!)
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 21:00
Албании не повезло с жеребьевкой, в группу смерти попали.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:59
Опять французы с голландцами....
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 20:58
Группы смерти есть .. И не одна ..
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:55
Нормальные получились группы - всем удачи.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 20:55
Группа В группа смерти.
f8qvutjxgd26
f8qvutjxgd26
сегодня в 20:54
Тяжело будет Италии защитить титул с такой группой
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