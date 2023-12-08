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Определился состав групп Кубка Америки-2024

сегодня, 09:35

7 декабря прошла жеребьёвка группового этапа 48-го Кубка Америки. 16 команд-участниц были разделены на четыре группы.

Группа A: Аргентина, Перу, Чили, Канада/Тринидад и Тобаго.

Группа B: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка.

Группа C: США, Уругвай, Панама, Боливия.

Группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика/Гондурас.

Кубок Америки 2024 года будет разыгран в США. Групповой этап пройдёт с 20 июня по 2 июля, четвертьфиналы — с 4 по 6 июля, полуфиналы — 9 и 10 июля, матч за третье место — 13 июля, и, наконец, финал — 14 июля на стадионе Hard Rock, вмещающем 65 000 зрителей.

Определился состав групп Кубка Америки-2024

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Все комментарии
Последний пост аналитика
Последний пост аналитика ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 12:12
Ты просто завидуешь косметическому галактическому инопланетянину, потому что он настолько совершенен, что может получить ЗМ за разгром Боливии в групповом этапе в ничего не решающем матче (в 2021м) или за победу в Ла Лиге (в 2019м).

Многие ему завидуют, но Инфантино не слабак, он не отступится, ждём ЗМ Пеонелю за победу в МЛС, а там и за победу в Лиге Легенд не за горами.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 11:17
Не о чем состав. Не одной нет интересной групы где была бы интрига. Кроме Бразилии и Аргентины нет сильных сборных. Да и Бразильцы сейчас слабые, всем подряд сливают, скорее всего опять дадут Аргентине выйграть кубок и начнут пиарить гнома на 10-ый золотой мяч или какой он там по счету?? Да пусть хоть сто штук вручат, эту награду уже не воспринемают в серьез.
9bjvzbp33esv
9bjvzbp33esv
сегодня в 11:04
Желаю командам успеха и ярких побед! Пусть Кубок Америки-2024 станет незабываемым событием для всех участников!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 11:01
Два крупных турнира ЧЕ и Кубок Америки стартуют практически одновременно и будут проходить параллельно и футбола в это время будет очень много и на любой вкус, так что болельщики скучать точно не будут!!! Даже финальные матчи пройдут в один день!!!
Что касаемо самого турнира, то думаю сборную США будут тянуть, даже группа не особа сильная досталась, только Уругвай серьезный соперник....
Еще хорошо, что Аргентина и Бразилия оказались в разных путях, и пересечься смогут лишь в финале, согласитесь, было бы кркто посмотреть такой финальный матч!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:10
Довольно ровные группы и предсказуемые.
DraKoshka
DraKoshka
сегодня в 09:58
Группа D очень интересная.
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