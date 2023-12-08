Определился состав групп Кубка Америки-2024

7 декабря прошла жеребьёвка группового этапа 48-го Кубка Америки. 16 команд-участниц были разделены на четыре группы.
Группа A: Аргентина, Перу, Чили, Канада/Тринидад и Тобаго.
Группа B: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка.
Группа C: США, Уругвай, Панама, Боливия.
Группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика/Гондурас.
Кубок Америки 2024 года будет разыгран в США. Групповой этап пройдёт с 20 июня по 2 июля, четвертьфиналы — с 4 по 6 июля, полуфиналы — 9 и 10 июля, матч за третье место — 13 июля, и, наконец, финал — 14 июля на стадионе Hard Rock, вмещающем 65 000 зрителей.
Что касаемо самого турнира, то думаю сборную США будут тянуть, даже группа не особа сильная досталась, только Уругвай серьезный соперник....
Еще хорошо, что Аргентина и Бразилия оказались в разных путях, и пересечься смогут лишь в финале, согласитесь, было бы кркто посмотреть такой финальный матч!
Что касаемо самого турнира, то думаю сборную США будут тянуть, даже группа не особа сильная досталась, только Уругвай серьезный соперник....
Еще хорошо, что Аргентина и Бразилия оказались в разных путях, и пересечься смогут лишь в финале, согласитесь, было бы кркто посмотреть такой финальный матч!