Определился состав групп Кубка Америки-2024

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сегодня, 09:35

7 декабря прошла жеребьёвка группового этапа 48-го Кубка Америки. 16 команд-участниц были разделены на четыре группы.

Группа A: Аргентина, Перу, Чили, Канада/Тринидад и Тобаго.

Группа B: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка.

Группа C: США , Уругвай, Панама, Боливия.

Группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика/Гондурас.