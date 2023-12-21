В Австралии умер 20-летний футболист

Капитан резервной команды австралийского клуба «Бервик Сити» Джеремиас Спрэг умер на поле 15 декабря.

Предполагаемой причиной смерти футболиста называется сердечный приступ. В сообщении на официальной странице клуба в соцсети говорится:

Джем был не только опытным игроком на поле, но и любимым товарищем по команде и другом для многих. По мере того, как мы примиряемся с этой глубокой потерей, давайте вспомним о радости и товариществе, которые Джем привнёс в нашу жизнь.

Наши мысли и глубочайшие соболезнования его семье и близким в это невероятно трудное время.