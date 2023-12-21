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«Спартак» объявил планы на зимние сборы

сегодня, 14:27

Пресс-служба «Спартака» объявила о планах клуба на зимние сборы.

Команда выйдет из отпуска 19 января. 22 января, после прохождения медицинского обследования и тестов на функциональную готовность, красно-белые отправятся в ОАЭ. Спартаковцы будут жить и тренироваться в Дубае.

Первый товарищеский матч в 2024 году красно-белые проведут 3 февраля против клуба «Аль-Джазира». Начало встречи — в 17:30 по местному времени. Нас ждет приятная встреча: за трехкратных чемпионов ОАЭ выступает чемпион и обладатель Суперкубка России в составе «Спартака» Фернандо.

Затем наша команда примет участие в турнире Winline Зимний кубок РПЛ. Как и в прошлом году, соревнование пройдет в Абу-Даби. На этот раз соперниками красно-белых станут «Ростов», казахстанский «Кайрат», а также «Шабаб Аль-Ахли» — действующий чемпион ОАЭ.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 15:08, ред.
Может Фернандо после этого матча с "Аль-Джазиром" снова в Спартак вернут?
А то штрафные бить некому. Да и центр поля бы укрепил, как 2-ой опорник
вместе с Литвиновым. А Литвинов бы опыта поднабрался у него.
Glosser
Glosser
сегодня в 14:53
Борьба с цска за восьмое место предстоит жесткая.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:44
План подготовки больше похож на отдых.
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