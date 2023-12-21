«Спартак» объявил планы на зимние сборы

Пресс-служба «Спартака» объявила о планах клуба на зимние сборы.

Команда выйдет из отпуска 19 января. 22 января, после прохождения медицинского обследования и тестов на функциональную готовность, красно-белые отправятся в ОАЭ . Спартаковцы будут жить и тренироваться в Дубае.

Первый товарищеский матч в 2024 году красно-белые проведут 3 февраля против клуба «Аль-Джазира». Начало встречи — в 17:30 по местному времени. Нас ждет приятная встреча: за трехкратных чемпионов ОАЭ выступает чемпион и обладатель Суперкубка России в составе «Спартака» Фернандо.