Квинси Промес стал резидентом ОАЭ

По информации источника, в конце года полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес получил резидентскую визу ОАЭ.
Это позволит упростить для голландца пересечение границы арабского государства. Благодаря этому футболист, скорее всего, примет участие в зимних сборах команды, которые пройдут в Дубае.
В начале 2023 года хавбек пропустил сборы «красно-белых» в Эмиратах и Турции, он готовился в Москве по индивидуальной программе.
Ладно, всего доброго.
Ладно, всего доброго.
И не только ваша страна, но и у нас, много болельщиков восхищаются игрой черной жемчужины!!! А болельщики Спартака, проживающие в Германии, и коих здесь предостаточно из бывших граждан СССР- вообще в диком восторге!!! Гордись, Дружище, в твоей команде играет незаурядный футболист!!!!!!!
И не только ваша страна, но и у нас, много болельщиков восхищаются игрой черной жемчужины!!! А болельщики Спартака, проживающие в Германии, и коих здесь предостаточно из бывших граждан СССР- вообще в диком восторге!!! Гордись, Дружище, в твоей команде играет незаурядный футболист!!!!!!!
с деньгами, обзавелся собственностью в эмиратах- у него ведь есть мама, жена. дети, а в ОАЭ тепло, уютно и не надо на него за это щелкать зубами.
с деньгами, обзавелся собственностью в эмиратах- у него ведь есть мама, жена. дети, а в ОАЭ тепло, уютно и не надо на него за это щелкать зубами.
Квинси, за тебя вся страна
Вот только не надо говорить за всю страну.
Кстати большинство в нашей стране считает Промеса преступником, наркоторговцем.
Таким не место в нашей стране пусть валит куда подальше, а лучше в Голландию.
Квинси, за тебя вся страна
Вот только не надо говорить за всю страну.
Кстати большинство в нашей стране считает Промеса преступником, наркоторговцем.
Таким не место в нашей стране пусть валит куда подальше, а лучше в Голландию.
Получится ли?
Получится ли?