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Квинси Промес стал резидентом ОАЭ

вчера, 15:59

По информации источника, в конце года полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес получил резидентскую визу ОАЭ.

Это позволит упростить для голландца пересечение границы арабского государства. Благодаря этому футболист, скорее всего, примет участие в зимних сборах команды, которые пройдут в Дубае.

В начале 2023 года хавбек пропустил сборы «красно-белых» в Эмиратах и Турции, он готовился в Москве по индивидуальной программе.

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Все комментарии
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:00
А я говорил, что плохо?!! Я всего лишь сказал, что не надо говорить от имени ВСЕЙ страны. Никто его не уполномочивал говорить от всей страны. И ни слова о том, что кто то плохой или хороший. Прочитайте все посты.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:52
И все-таки, вы ушли от прямого ответа. Значит, Промес- это наёмник, легионер и гастарбайтер, и это плохо. А вот, Данни, Халк, Витсель, Клаудиньо, Малком- это хорошо. Не припомню, чтобы, кто-то из питерских их осуждал. Двойные стандарты, любезный.

Ладно, всего доброго.
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:43
Наёмников, легионеров везде много. И много очень хороших, которые приносят в любой национальный футбол что то новое, яркое чем восхищаются болельщики тех стран, в которые этих легионеров нанимают. Но они представляют футбол той страны, откуда были наняты и отношение к национальному футболу страны, в которую были наняты, имеют только как наёмники, которые после завершения контракта просто покинут футбол этой страны и перейдут в другой. И будут радовать яркой игрой болельщиков другой страны.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:28
Однако, во всех европейских командах, немало наемников играет и никто не стыдится. Леги, как правило, и делают игру- ярче, эффектнее! У вас, много лет играл иудушка Данни и все болелы питерские им восхищались. Халк, Витсель- тоже не россияне...
lotsman
lotsman
вчера в 21:10
Достойны все. Недостойных на поле не выпускают, потому что недостойны. Промес, это не российский футбол. Это гастарбайтер, наёмник, легионер............. К российскому футболу он отношение имеет только как наёмный работник.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:47
Однако, быть любителем футбола- еще не значит быть знатоком. Ну и, кого же вы считаете достойным футболистом в современном российском футболе, если Промес, по вашему не достоин?
lotsman
lotsman ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:18, ред.
Ну во первых, это слова болельщика Спартака. Уверяю, что подавляющее большинство болельщиков других команд не согласятся с тем, что Квинси приносит яркость в наш чемпионат и что без него яркость потухнет. И во вторых, любители футбола это далеко не вся страна и даже не половина. Согласно статистическим данным 39% населения более - менее интересуются футболом и только 7% считают себя истинными любителями футбола. Так что не надо говорить от всей страны. Это глупо.
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:02
- Блин, только с работы, в спешке не так прочитал новость. Читаю - Квинси Промес стал президентом ОАЭ! Думаю, ну ни фига себе! А что так можно было? Открываю "комменты" - там то же самое, "а что, так можно было"? Чуть со стула не упал... Потом перечитал - Резидентом! Ну прямо как Штирлиц, ё-моё! Русский разведчик, голландского происхождения, под прикрытием "распространителя наркоты" засылается в ОАЭ! Это крутяк! Лучше - даже Байден не придумал бы... Во, бляха муха, чего наши могут "сварганить", лишь бы Промес не сел на зону... Респект!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:49
Т. е в хотите, чтобы Куинси(один из лучших игроков рпл) пропустил предсезонку с командой и наш чемпионат потерял в яркости весной? когда у нас кроме рпл и кубка ничего не осталось из зрелищ. Нет, любой, кто любит наш футбол рад этой новости и всячески за Куинси .
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:01
Главное , что бы не произошла ошибка " Резидента"...)
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:56
Вся странa- болельщиков Спартака. Видимо, так, он хотел сказать.
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:50
За Спартак, да. Пусть так и говорит - Квинси, за тебя весь Спартак. Но он напыжился за всю страну.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:39
Яков- болельщик Спартака, а значит, тоже имеет право. Будьте объективней.
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:32
Геннадий Сергеевич говорил за Зенит, как болельщик Зенита. Он не пыжился за всю страну, потому и не надорвался.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:24
А вот, ваш, Генадий Сергеич, однажды сказал, что у Зенита больше всех болельщиков в стране, и не надорвался...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:15
Маэстро, Ваш ТАЛАНТ- неподвластен времени, он- переживет века!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Браво, Маэстро- Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lotsman
lotsman ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:13
Ты за себя отвечай, а за страну не надо, надорвёшься.
gpjxy7w4eg7c
gpjxy7w4eg7c
вчера в 18:11
За деньги любую ксиву сделают, даже уголовнику
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:09
Привет, Яков!
И не только ваша страна, но и у нас, много болельщиков восхищаются игрой черной жемчужины!!! А болельщики Спартака, проживающие в Германии, и коих здесь предостаточно из бывших граждан СССР- вообще в диком восторге!!! Гордись, Дружище, в твоей команде играет незаурядный футболист!!!!!!!
65a6e45rq9a7
65a6e45rq9a7
вчера в 17:04
Скорее всего. Промес, как это ныне делают многие люди
с деньгами, обзавелся собственностью в эмиратах- у него ведь есть мама, жена. дети, а в ОАЭ тепло, уютно и не надо на него за это щелкать зубами.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:43
А разве Антоха уже не был резидентом , ну теперь главное , что бы не совершить ошибку и что бы состоялось...)))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:28
25процентный клоун
Квинси, за тебя вся страна

Вот только не надо говорить за всю страну.

Кстати большинство в нашей стране считает Промеса преступником, наркоторговцем.
Таким не место в нашей стране пусть валит куда подальше, а лучше в Голландию.
112910415
112910415
вчера в 16:27
а так что ли можно было ?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:23
После того как Путин совершил турне по Ближнему Востоку (Катар, СА, ОАЭ), Промес подумал: "А что так можно было" и решил последовать примеру.
Получится ли?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:13
Квинси, за тебя вся страна
Futurista
Futurista
вчера в 16:09
adekvat
adekvat
вчера в 16:05
Эмираты в Евросоюз урок не экстрадируют?
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:03
Ща только ленивый не резидент ОЭ
Гость
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