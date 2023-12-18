Квинси Промес стал резидентом ОАЭ

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вчера, 15:59

По информации источника, в конце года полузащитник московского «Спартака» получил резидентскую визу ОАЭ .

Это позволит упростить для голландца пересечение границы арабского государства. Благодаря этому футболист, скорее всего, примет участие в зимних сборах команды, которые пройдут в Дубае.

В начале 2023 года хавбек пропустил сборы «красно-белых» в Эмиратах и Турции, он готовился в Москве по индивидуальной программе.