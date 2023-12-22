УЕФА опубликовал символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов

УЕФА представил символическую сборную лучших футболистов группового этапа Лиги чемпионов.
Вратарь: Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд);
Защитники: Жоау Канселу («Барселона»), Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд), Айен Муньос («Реал Сосьедад»);
Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Браис Мендес («Реал Сосьедад»), Галено («Порту»);
Нападающие: Харри Кейн («Бавария»), Габриэл Жезус («Арсенал»).
он же самостоятельно ЧМ 2022 года выиграл
он же самостоятельно ЧМ 2022 года выиграл