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УЕФА опубликовал символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов

сегодня, 00:22

УЕФА представил символическую сборную лучших футболистов группового этапа Лиги чемпионов.

Вратарь: Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд);

Защитники: Жоау Канселу («Барселона»), Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд), Айен Муньос («Реал Сосьедад»);

Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Браис Мендес («Реал Сосьедад»), Галено («Порту»);

Нападающие: Харри Кейн («Бавария»), Габриэл Жезус («Арсенал»).

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:31
Удивительно, что нету Антонио Рюдигера.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:30
Я смотрю, про Меську уже писали. Не буду повторяться...
амурец
амурец
сегодня в 01:20
Все по делу особенно Беллингем
Capral
Capral ответ FenixSL (раскрыть)
сегодня в 00:52
Безобразие!!!
FenixSL
FenixSL
сегодня в 00:28
почему нет Месси
он же самостоятельно ЧМ 2022 года выиграл
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 00:27
Все игроки прекрасно играли. Особенно Кейн.
Гость
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