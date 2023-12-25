Озвучены сроки возвращения Дивеева в общую группу

Руководитель медицинского отдела ЦСКА рассказал, когда ожидается возвращение в общую группу защитника .

Игорь Дивеев уехал с реабилитологом Игорем Степановым в Эмираты. Почему? Просто потому что там есть поля, чтобы не терять время при восстановлении. С Игорем всё идёт строго по плану, я бы сказал — день в день. Он уже выполняет беговую работу. Планируем, что со второго сбора он начнёт работать в общей группе. Но отмечу, что нас никто не торопит. Самое главное, чтобы он вошёл в общую группу в идеальных кондициях. Тренерский штаб в этом моменте нас поддерживает.

Он сейчас прекрасно готовится, не имея ни одной капли лишнего веса. Мы настроены оптимистично и не ожидаем никаких проблем после его возвращения в общую группу.