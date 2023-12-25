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Озвучены сроки возвращения Дивеева в общую группу

сегодня, 11:27

Руководитель медицинского отдела ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, когда ожидается возвращение в общую группу защитника Игоря Дивеева.

Игорь Дивеев уехал с реабилитологом Игорем Степановым в Эмираты. Почему? Просто потому что там есть поля, чтобы не терять время при восстановлении. С Игорем всё идёт строго по плану, я бы сказал — день в день. Он уже выполняет беговую работу. Планируем, что со второго сбора он начнёт работать в общей группе. Но отмечу, что нас никто не торопит. Самое главное, чтобы он вошёл в общую группу в идеальных кондициях. Тренерский штаб в этом моменте нас поддерживает.

Он сейчас прекрасно готовится, не имея ни одной капли лишнего веса. Мы настроены оптимистично и не ожидаем никаких проблем после его возвращения в общую группу.

Напомним, Дивеев получил травму в матче Суперкубка России.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 12:38
Здоровья, Дивееву!!! Без него, совсем плохо армейцам... Один такой игрок- пол команды стоит.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:31
В Эмираты из-за полей....?

Плохо что у нас их нет...
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