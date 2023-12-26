Полузащитник «Реала» Тони Кроос заинтересовал «Ювентус».
Туринцы попытаются подписать игрока в январе. Контракт немца со «сливочными» рассчитан до июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что на хавбека также претендует клуб АПЛ.
Полузащитник «Реала» Тони Кроос заинтересовал «Ювентус».
Туринцы попытаются подписать игрока в январе. Контракт немца со «сливочными» рассчитан до июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что на хавбека также претендует клуб АПЛ.
Вы вряд ли будете уходить из топ-клуба, в котором у вас нереальная синергия с игроками, ещё и тогда, когда вы всё ещё являетесь игроком основы, в клуб с ватным футболом, психологией "выходим вперёд и обороняем минимальное преимущество даже с клубами с игроками серии Б по классу "Салернитаной" и "Кальяри"", и чтобы навешивать там на прости господи Моизе Кина.
Вы вряд ли будете уходить из топ-клуба, в котором у вас нереальная синергия с игроками, ещё и тогда, когда вы всё ещё являетесь игроком основы, в клуб с ватным футболом, психологией "выходим вперёд и обороняем минимальное преимущество даже с клубами с игроками серии Б по классу "Салернитаной" и "Кальяри"", и чтобы навешивать там на прости господи Моизе Кина.