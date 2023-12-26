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«Ювентус» претендует на Крооса

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Dark_Soul (раскрыть)
вчера в 14:55
Хоселу не играет уже, Анчи сдался.
Dark_Soul
Dark_Soul ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:49
Пхахаха) А в Реале на кого он навешивает там? На прости господи Хоселу?)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:09
Надо заканчивать в Реале - это точно.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:18
Он давно потухший игрок
Тhe Witcher
Тhe Witcher
вчера в 12:04
Продлит на 2 сезона и закончит карьеру в Реале.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 12:03
Немец ещё слишком молод для старой сеньоры. 🤔
adekvat
adekvat
вчера в 11:52
Старый конь борозды не испортит.
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:28
А его что, попросили из Реала?
112910415
112910415
вчера в 10:55
тут переговоры нужны -
кто на что согласен !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:53
Ахаха, на дырку от бублика они претендуют. Кроос был и остаётся распасовщиком "Реала", и, я уверен, что ещё на сезон-два он продлит его.

Вы вряд ли будете уходить из топ-клуба, в котором у вас нереальная синергия с игроками, ещё и тогда, когда вы всё ещё являетесь игроком основы, в клуб с ватным футболом, психологией "выходим вперёд и обороняем минимальное преимущество даже с клубами с игроками серии Б по классу "Салернитаной" и "Кальяри"", и чтобы навешивать там на прости господи Моизе Кина.
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:40
Попылит ещё немец... Принесёт пользы...
sihafazatron
sihafazatron ответ Kenas Ter-Aristakessian (раскрыть)
вчера в 10:39
Зато станет играть за деньги)
kazakoff
kazakoff
вчера в 10:24
Утка очередная
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 10:18
Тони Кроос не станет играть за Ювентус.
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