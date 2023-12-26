Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Манчестер Юнайтед» планирует усилиться Киммихом

Сортировать
Все комментарии
Тhe Witcher
Тhe Witcher
вчера в 12:05
Киммих точно не пойдет в дноМю.
112910415
112910415
вчера в 11:52
очевидно, выдумка
ибо никто не отдаст его
galem72
galem72
вчера в 11:29
Вот уж немцев точно не нужно в МЮ. Хотя источник Fichajes уровня нашего метарейтинг.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 11:26
Он перейдет только в команду уровня ЛЧ.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:26
Рождественская утка, по китайски!
b4p54k52fk9k
b4p54k52fk9k
вчера в 10:54
Бастиан Швайнштайгер лайкнул новость
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:44
Кимих в МЮ не пойдёт, а в МС пошёл бы!
shur
shur
вчера в 09:50
...час от часа не легче, ключевой, разыгрывающий игрок Баварии,
прям таки и отдали...! Летят утки...!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 