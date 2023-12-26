«Манчестер Юнайтед» планирует усилиться Киммихом

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вчера, 09:40

Полузащитник «Баварии» попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что на игрока также претендуют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что сам футболист готов продолжить карьеру в Ла Лиге.