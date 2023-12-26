«Манчестер Юнайтед» планирует усилиться Киммихом

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что на игрока также претендуют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что сам футболист готов продолжить карьеру в Ла Лиге.
Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что на игрока также претендуют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что сам футболист готов продолжить карьеру в Ла Лиге.
ибо никто не отдаст его
ибо никто не отдаст его
прям таки и отдали...! Летят утки...!
прям таки и отдали...! Летят утки...!