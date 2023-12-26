Гендиректор «Акрона»: «Решение об уходе Калешина не было спонтанным»

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов высказался об отставке главного тренера команды , которая произошла в конце ноября.

Решение об уходе Евгения Калешина имело накопительный характер, на такой шаг мы решились не спонтанно. О финальной точке не раз говорил сам тренер. Клуб двигается дальше.