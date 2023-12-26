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Гендиректор «Акрона»: «Решение об уходе Калешина не было спонтанным»

вчера, 20:02

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов высказался об отставке главного тренера команды Евгения Калешина, которая произошла в конце ноября.

Решение об уходе Евгения Калешина имело накопительный характер, на такой шаг мы решились не спонтанно. О финальной точке не раз говорил сам тренер. Клуб двигается дальше.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:42
помним, помним этапы большого пути
Capral
Capral ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 22:24
С таким психом тренером- неудивительно.
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:20
Акрон был в состоянии психического неуравновесия...
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:52
А Власов всё успокоится не может, видно "бомбит его не по детски", всё вспоминает о своих "тёплых" отношениях с Калешиным...
shlomo
shlomo
вчера в 20:41
Все .....за стол и писать мемуары.... :)))
Capral
Capral
вчера в 20:24
Сколько можно обсуждать этого неврастеника? Кто он такой, чего добился, что выиграл? Пару раз увидел его во время игры и потом несколько ночей не мог уснуть- кошмары мучали. Думаю, и футболистам Акрона спокойнее станет, никто их ДУШИТЬ не будет...

Это же надо было такое сказать: "Душить, только душить"!!! В советское время, за подобные высказывания- он давно бы уже оформил путёвку в дурдом.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:09
Ладно герой остановись , я тебе точно скажу в следующем году !)
Гость
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