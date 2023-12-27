«Спартак» предложил болельщикам выбрать название для второй команды

«Спартак» открыл голосование для выбора названия второй команды, о возрождении которой стало известно 25 декабря.
Любой желающий может предложить свой вариант на официальном сайте клуба. Обязательным условием является наличие в названии слова «Спартак».
Не понимаю, зачем им приставка "Спартак", ведь это молодёжная команда просто. Ну, пусть будут тогда "Спартак - Красная Пресня".
Хотя, нужно отметить, что Старостин как раз вёл счёт "Спартака" от "Пищевика", а о "Красной Пресне" просто говорил как о своей первой команде, но, раз уж само руководство "Спартака" переписало историю, то хорошо бы отдать хотя бы этому дань уважения.
Не понимаю, зачем им приставка "Спартак", ведь это молодёжная команда просто. Ну, пусть будут тогда "Спартак - Красная Пресня".
Хотя, нужно отметить, что Старостин как раз вёл счёт "Спартака" от "Пищевика", а о "Красной Пресне" просто говорил как о своей первой команде, но, раз уж само руководство "Спартака" переписало историю, то хорошо бы отдать хотя бы этому дань уважения.