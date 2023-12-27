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«Спартак» предложил болельщикам выбрать название для второй команды

вчера, 18:22

«Спартак» открыл голосование для выбора названия второй команды, о возрождении которой стало известно 25 декабря.

Любой желающий может предложить свой вариант на официальном сайте клуба. Обязательным условием является наличие в названии слова «Спартак».

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:37
"Спартак - Красная Пресня" - это пожалуй, то что надо при данных условиях (чтобы звучало слово "Спартак").В этом названии и приемственность традиций и история Спартака подразумевается, которую нужно знать и помнить.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:32
Спартак Хуниорс!!)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 19:27
Я бы и назвал "Красная Пресня", причём название будет символическое - как "Спартак" вышел из "Красной Пресни", так и молодые игроки "Спартака" сначала будут в "Красной Пресне" получать боевое крещение взрослым футболом.

Не понимаю, зачем им приставка "Спартак", ведь это молодёжная команда просто. Ну, пусть будут тогда "Спартак - Красная Пресня".

Хотя, нужно отметить, что Старостин как раз вёл счёт "Спартака" от "Пищевика", а о "Красной Пресне" просто говорил как о своей первой команде, но, раз уж само руководство "Спартака" переписало историю, то хорошо бы отдать хотя бы этому дань уважения.
Ветер23
Ветер23
вчера в 19:16
Пяточки
ssspartak
ssspartak
вчера в 19:12
С таким успехом вторая команда станет народнее первой. Хорошее решение. Надеюсь появится достойный вариант названия.
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:45
Спартак-Суперстар (в честь основателей Спартака, братьев Старостиных))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:36
Все просто . Кабанчик-Спартак. Или Хрюша-Спартак. И суть отражает, и слово Спартак есть!
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:35
    wphuq69936z7
    wphuq69936z7
    вчера в 18:31
    Юношеский кружок любителей кожаных сфер имени Бубнова и Ловчева.
    Валерыч
    Валерыч ответ drug01 (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 18:29, ред.
    Спартак-2 - это как-то банально звучит. Во времена СССР 2-ой командой была "Красная Пресня". Сейчас можно придумать что-то другое.
    Гость
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