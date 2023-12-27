«Спартак» предложил болельщикам выбрать название для второй команды

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вчера, 18:22

«Спартак» открыл голосование для выбора названия второй команды, о возрождении которой стало известно 25 декабря.

Любой желающий может предложить свой вариант на официальном сайте клуба. Обязательным условием является наличие в названии слова «Спартак».