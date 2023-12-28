«Факел» сыграет против словенцев и корейцев на сборе в Турции

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вчера, 14:58

«Факел» сыграет со словенским «Копером» и сборной Южной Кореи до 23 лет на сборах в Турции.

Всего у команды Сергея Ташуева запланированы 13 игр: четыре на первом сборе, пять – на втором, четыре – на третьем.