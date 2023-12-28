«Факел» сыграет против словенцев и корейцев на сборе в Турции

«Факел» сыграет со словенским «Копером» и сборной Южной Кореи до 23 лет на сборах в Турции.
Всего у команды Сергея Ташуева запланированы 13 игр: четыре на первом сборе, пять – на втором, четыре – на третьем.
«Факел» сыграет со словенским «Копером» и сборной Южной Кореи до 23 лет на сборах в Турции.
Всего у команды Сергея Ташуева запланированы 13 игр: четыре на первом сборе, пять – на втором, четыре – на третьем.
И пусть доставят радость своим преданным болельщикам во
2-части первенства России. В Воронеже очень любят футбол и Факел под руководством талантливого и опытного тренера Ташуева должен не только сохранить прописку в РПЛ, но и подняться значительно выше в турнирной таблице. Успешной подготовки и новых побед воронежцам!
И пусть доставят радость своим преданным болельщикам во
2-части первенства России. В Воронеже очень любят футбол и Факел под руководством талантливого и опытного тренера Ташуева должен не только сохранить прописку в РПЛ, но и подняться значительно выше в турнирной таблице. Успешной подготовки и новых побед воронежцам!