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«Факел» сыграет против словенцев и корейцев на сборе в Турции

вчера, 14:58

«Факел» сыграет со словенским «Копером» и сборной Южной Кореи до 23 лет на сборах в Турции.

Всего у команды Сергея Ташуева запланированы 13 игр: четыре на первом сборе, пять – на втором, четыре – на третьем.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 17:13
- Везёт тому, кто везёт. Руководство клуба хорошо поработало. Думают не только о предстоящей ёлке, но и о будущем команды. Уважаю!
sova147
sova147
вчера в 15:46
Соперники хорошие лучше чем играть в своём котле
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:30, ред.
Вот и отлично! Пусть тренируются с полной отдачей парни.
И пусть доставят радость своим преданным болельщикам во
2-части первенства России. В Воронеже очень любят футбол и Факел под руководством талантливого и опытного тренера Ташуева должен не только сохранить прописку в РПЛ, но и подняться значительно выше в турнирной таблице. Успешной подготовки и новых побед воронежцам!
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:06
Нынче найти хоть каких-то соперников для наших команд очень тяжело. Факелу повезло.
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:02
Международные игры нужны... Это движение вперёд...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:00
Хорошо что нашлись желающие...
Гость
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