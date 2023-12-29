РПЛ отбросили на десять лет назад. «Зенит» и «Краснодар» – единственные клубы с большой поддержкой

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вчера, 16:00

А московские команды играют на полупустых аренах.

Посещаемость в РПЛ обнулили

Объективным фактором падения показателей живой аудитории на матчах высшего дивизиона является пандемия. Были логичные запреты на посещения арен, что привело к обрушению среднего показателя. Эффект коронавируса сказывался три сезона, были ограничения на заполняемость ключевых арен, где можно поднять среднее значение за игру во всей лиге. С 2014-го по 2019 год живая аудитория в РПЛ росла. Чемпионат мира мог создать правило ходить на футбол. Но любой человек, который начинает «новую жизнь с понедельника», пытаясь сформировать полезную привычку, прекрасно знает, что достаточно пропустить пару дней, чтобы вернуться в отправную точку.

Здесь произошло ровно это. Средняя посещаемость одного матча нового сезона всего 10 665 зрителей в стране на сто сорок с гаком миллионов человек и с огромной столицей, где базируются четыре клуба РПЛ из шестнадцати. Отставание от лидеров по посещаемости в Европе почти в четыре раза. Всего в туре РПЛ восемь поединков, на них продают в среднем 85 тысяч билетов, что объясняет практически нулевые доходы футбольных клубов. А могли оттолкнуться от дна в 2022-м, когда весной зафиксировали минимальную посещаемость на уровне 7.4 тысяч зрителей. Но придумали СИБ – систему идентификации болельщиков, знаменитая «Карта болельщика», Fan ID.

Прибили посещаемость, причем официальный сайт РПЛ специально разделил статистику прошлого сезона. Пять арен с пропусками собирали в среднем 5.5 тысяч человек за игру, а параллельно остальные стадионы по 12.9 тысяч. Чиновники видят последствия своих решений, 10.6 тысяч человек на матче в среднем это откат более чем в полтора раза от пикового значения, которое легко могли увеличить. Чемпионат мира точно сработал как батут, но дальше решили сломать живому футболу обе ноги, хотя для начала посещаемость подкосил коронавирус.

Поддержка осталась у двух клубов

Многие фанаты отказались от посещения арен из принципа. Нельзя придумывать «паспорт болельщика», не спрашивая мнения этих самых зрителей. Теперь достойная поддержка осталась в РПЛ у двух клубов. Ходят на «Зенит», у них рекорд Восточной Европы, и на «Краснодар». Даже «Спартак» играет в непривычной тишине. «Ростов» и «Факел» собирают большую среднюю аудиторию, чем остальные московские клубы. Ужасный показатель у «Крыльев Советов». Команда, которая выдала лучшие полгода за много десятилетий, собирала по 8 тысяч зрителей на большой арене в Самаре, хотя выходили на 19 тысяч до пандемии. Замыкают таблицу посещаемости «Ахмат», «Оренбург» и «Сочи», им нечем похвастаться. В Англии 4-5 тысяч можно собрать на матче чуть ли не любительских клубов.

Имея стадионы на 40-45 тысяч человек, можно собирать на двух матчах всю аудиторию одного тура этого сезона. Но даже у «Зенита» колоссальный недобор зрителей. Причем нет именно ребят с «Виража», которые создавали атмосферу футбольного праздника. Но даже на крошечных аренах, вроде стадиона в Оренбурге, не могут заполнить арену до отказа. В день победы «Оренбурга» над «Зенитом» со счетом 3:1 было 5 482 зрителя, это примерно половина стадиона. Печально также смотрятся графики ЦСКА , «Динамо» и «Локомотива». Москвичи играют фактически на пустых стадионах. Даже «Балтика», хотя в Калининграде не избалованы матчами РПЛ , не может набрать 20 тысяч зрителей в городе на полмиллиона человек. Страшнее всего смотрится график с пустующим остатком.

Удивляет число выданных пропусков

Официально зафиксировали невероятный успех «Карты болельщика». Её оформили 1 миллион 588 тысяч человек. Но есть одно «но». Эти люди не ходят на футбол в РПЛ и низших лигах. Целых 275 тысяч детей оформили себе документы. Каждый девяностый житель страны с паспортом для похода на футбол. Но суммарная посещаемость всех 18 туров меньше, чем выданных карт – 1 535 000 походов на футбол. А это количество билетов, не разных людей. Если человек увидел все домашние матчи «Ростова», то учтен многократно.

Активная аудитория одного тура всего 85 тысяч человек. Если представить, что среди них четыре из пяти постоянно ходят на футбол, то остается 17 тысяч человек, которые редко пользуются Fan ID. А оформили «Карту болельщика» 1.6 миллиона, в 94 раза больше. Куда подевались остальные? Даже если представить, что все посещают один матч за год, то арифметика сходится с трудом. При этом на услуги по развитию системы Fan ID за этот год выдали 190 миллионов рублей. Два года назад всю идею оценили в 773 миллиона, которые успешно потратили. На выходе получили пустые новые стадионы и полтора миллиона странных персон с документами, которыми те не пользуются.

На футбол в высшей лиге ходит менее 0.1 % взрослых мужчин страны, менее одного из тысячи. У несовершеннолетних и женщин статистика, разумеется, намного скромнее. Для клубов это большая неудача во всех смыслах. Но если дыры в регламенте РПЛ заметили спустя десяток лет, как они проявились, и все обсудили каждую кривую статью после скандалов, то о быстром анализе низкой посещаемости можно не просить. Не будет отмены бессмысленной «Карты болельщика». Напомним, на аренах есть охранники, полицейские и камеры, пропуск сам по себе не остановит хулигана. И не будет завлечения новых людей на стадионы, формируя привычку. Дело даже не в ценах на билеты.

Нет желания у тех, кто принимает решения, получить настоящую футбольную атмосферу на стадионах. Праздник отменяется. Когда на одних выходных «Зенит» и «Краснодар» играют дома, то 59 % всех живых зрителей тура на двух стадионах. Не нужно получать премию по математике, чтобы понять: если шесть из десяти зрителей на двух аренах, то остальные стадионы пустые. Даже у «Спартака» две трети арены простаивают. А московский стадион стоил 14.5 миллиардов рублей по старому курсу.